ABD'de Kişisel Tüketim Harcamaları Ağustos'ta %0,6 ile Beklentiyi Aştı

ABD'de kişisel tüketim harcamaları Ağustos'ta aylık %0,6 artarken, çekirdek PCE yıllık %2,9 ile Fed'in enflasyon göstergesi oldu.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 16:19
ABD Ticaret Bakanlığı, Ağustos ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, kişisel gelirler Ağustos'ta aylık %0,4 artış kaydetti; beklenti ise %0,3 seviyesindeydi. Temmuz ayı için de kişisel gelirler %0,4 yükselmişti.

Kişisel tüketim harcamaları (PCE) ise Ağustos'ta aylık bazda %0,6 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu artış, son beş ayın en hızlı yükselişi olarak kayda geçti; piyasa beklentisi aylık %0,5 düzeyindeydi.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi Ağustos'ta aylık %0,3 ve yıllık %2,7 artış gösterdi. Söz konusu endeks aylık ve yıllık bazda beklentilere paralel gerçekleşti; Temmuz'da ise aylık %0,2 ve yıllık %2,6 artış kaydedilmişti.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak takip edilen, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışında tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları (çekirdek PCE) fiyat endeksi Ağustos'ta aylık bazda %0,2 ve yıllık bazda %2,9 artış gösterdi. Aylık ve yıllık artışlar beklentiler doğrultusunda gerçekleşirken, Temmuz ayı verileri de aynı oranlardaydı.

