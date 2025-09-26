ABD'de Kişisel Tüketim Harcamaları Ağustos'ta %0,6 ile Beklentiyi Aştı

ABD'de kişisel tüketim harcamaları Ağustos'ta hızlandı

Ticaret Bakanlığı verileri harcama ve gelirlerde artışı gösterdi

ABD Ticaret Bakanlığı, Ağustos ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, kişisel gelirler Ağustos'ta aylık %0,4 artış kaydetti; beklenti ise %0,3 seviyesindeydi. Temmuz ayı için de kişisel gelirler %0,4 yükselmişti.

Kişisel tüketim harcamaları (PCE) ise Ağustos'ta aylık bazda %0,6 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu artış, son beş ayın en hızlı yükselişi olarak kayda geçti; piyasa beklentisi aylık %0,5 düzeyindeydi.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi Ağustos'ta aylık %0,3 ve yıllık %2,7 artış gösterdi. Söz konusu endeks aylık ve yıllık bazda beklentilere paralel gerçekleşti; Temmuz'da ise aylık %0,2 ve yıllık %2,6 artış kaydedilmişti.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak takip edilen, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışında tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları (çekirdek PCE) fiyat endeksi Ağustos'ta aylık bazda %0,2 ve yıllık bazda %2,9 artış gösterdi. Aylık ve yıllık artışlar beklentiler doğrultusunda gerçekleşirken, Temmuz ayı verileri de aynı oranlardaydı.