ABD'de Konut Başlangıçları Şubat'ta Yüzde 11,2 Arttı

ABD'de konut başlangıçları Şubat ayında beklenenden fazla artarak 1 milyon 501 bine ulaştı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 16:24
ABD'de Konut Başlangıçları Şubat'ta Yüzde 11,2 Arttı

ABD'de Konut Başlangıçları Yüzde 11,2 Arttı

ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı, şubat ayında yüzde 11,2 artış göstererek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ait konut başlangıç ve inşaat izni verilerini açıkladı.

Konut Başlangıçları ve Piyasa Beklentileri

Yayımlanan verilere göre, yapımına başlanan yeni konut sayısı şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 11,2 artarak 1 milyon 501 bine ulaştı. Piyasa uzmanlarının beklentisi ise bu rakamın 1 milyon 380 bin olması yönündeydi. Şubat ayında dikkat çeken bu artış, Ocak ayına göre mevcut rakamın aylık %11,5 azaldığı bir dönemin ardından geldi.

Yıllık Bazdaki Değişim

Buna rağmen, yapımına başlanan yeni konut sayısının yıllık bazda yüzde 2,9 azaldığı gözlemlendi. Yani, konut piyasasındaki bazı zorluklar hala devam ediyor.

İnşaat İzinlerinin Durumu

Ülkede verilen inşaat izni sayısı ise şubatta aylık bazda yüzde 1,2 azalış göstererek 1 milyon 456 bine geriledi. Piyasa beklentisi bu dönemde 1 milyon 450 bin inşaat izni verilmesi yönündeydi. Ayrıca, Ocak ayında da inşaat izinleri aylık bazda yüzde 0,6 azalarak 1 milyon 473 bine düşmüş durumda. Yıllık bazda inşaat izni sayısının ise yüzde 6,8 düştüğü görülüyor.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Putin: Batılı Mekanizmalara Güvenilmemeli
2
Döviz Kurları Güncel Raporu: İstanbul ve Ankara'da Fiyat Değişiklikleri
3
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. Yılında Trenlerde Hoşaf ve Ekmek Dağıtıldı
4
Moskova Uluslararası Turizm Fuarı Start Aldı: Türkiye de Yerini Aldı
5
Rusya, Elon Musk ile Uzay İşbirliğini Görüşecek
6
Çin'de Konut Fiyatları 21 Aydır Düşüyor
7
New York Borsası Düşüşle Açıldı: Dow Jones ve S&P 500 Geriledi

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı