ABD'de Konut Başlangıçları Şubat'ta Yüzde 11,2 Arttı

ABD'de Konut Başlangıçları Yüzde 11,2 Arttı

ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı, şubat ayında yüzde 11,2 artış göstererek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ait konut başlangıç ve inşaat izni verilerini açıkladı.

Konut Başlangıçları ve Piyasa Beklentileri

Yayımlanan verilere göre, yapımına başlanan yeni konut sayısı şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 11,2 artarak 1 milyon 501 bine ulaştı. Piyasa uzmanlarının beklentisi ise bu rakamın 1 milyon 380 bin olması yönündeydi. Şubat ayında dikkat çeken bu artış, Ocak ayına göre mevcut rakamın aylık %11,5 azaldığı bir dönemin ardından geldi.

Yıllık Bazdaki Değişim

Buna rağmen, yapımına başlanan yeni konut sayısının yıllık bazda yüzde 2,9 azaldığı gözlemlendi. Yani, konut piyasasındaki bazı zorluklar hala devam ediyor.

İnşaat İzinlerinin Durumu

Ülkede verilen inşaat izni sayısı ise şubatta aylık bazda yüzde 1,2 azalış göstererek 1 milyon 456 bine geriledi. Piyasa beklentisi bu dönemde 1 milyon 450 bin inşaat izni verilmesi yönündeydi. Ayrıca, Ocak ayında da inşaat izinleri aylık bazda yüzde 0,6 azalarak 1 milyon 473 bine düşmüş durumda. Yıllık bazda inşaat izni sayısının ise yüzde 6,8 düştüğü görülüyor.