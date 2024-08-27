ABD'de Konut Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

ABD'de Konut Fiyatları Üst Düzeye Ulaştı

ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, haziran ayında yıllık %5,4'lük bir artış gösterdi. Bu veriler, S&P CoreLogic Case-Shiller tarafından yayınlandı.

Tüm Zamanların En Yüksek Değeri

Endeks, haziran ayında 325,23 seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaşmış oldu. Ancak, konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlama dikkat çekiyor: Mayıs ayında yıllık artış %5,9 olarak kaydedilmişti.

Şehir Bazında Fiyat Artışları

ABD'nin 20 büyük şehrindeki konut fiyatlarına ilişkin endekste ise, haziranda yıllık bazda %6,5'lik bir artış gözlemlendi. Piyasalardaki tahminler, endeksin %6,2 artış göstermesi yönündeydi; bunun yanı sıra mayıs ayındaki artış oranı %6,9 olarak belirlenmişti.

New York Liderliğini Koruyor

20 şehir arasında en fazla konut fiyatı artışı, New York'ta gerçekleşti. Burada konut fiyatları yıllık bazda %9 yükseldi. New York’u, %8,7 ile San Diego ve %8,5 ile Las Vegas takip etti. Portland ise yalnızca %0,8'lik bir artışla en düşük yıllık artışın yaşandığı şehir olmuş durumda.