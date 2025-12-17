Konya, Metal Tedarikinin Merkezi: KTO Başkanı Selçuk Öztürk

Konya, Anadolu’yu Besleyen Ticari Üs

Konya Ticaret Odası (KTO) çatısı altında düzenlenen Meslek Komiteleri İstişare Toplantıları devam ediyor. 33. Metal Cevherleri ve Demir, Çelik, Yassı Metal Ürünlerin Toptan Ticareti Meslek Komitesi İstişare Toplantısı, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk başkanlığında KTO Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kalıcı çözümler için ortak akıl

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, toplantıda Konya iş dünyasının sorunlarını ve KTO faaliyetlerini üyelerle sıkça değerlendirdiklerini belirtti. Bu anlayışla Meslek Komiteleri İstişare Toplantısı'nın 28.'sini gerçekleştirdiklerini ifade eden Öztürk, sektör sorunlarının sahada şekillendiğini ve kalıcı çözümlerin ancak doğrudan üyelerin tecrübelerini dinleyerek bulunabileceğini söyledi.

Toplantıya KTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fahrettin Doğru ve KTO Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Yaya de katıldı. Komite üyelerinin görüş ve önerileri toplantıda tek tek ele alındı.

KTO'nun geniş vizyonu ve yatırımları

Öztürk, Konya Ticaret Odası'nın 35 bini aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük ve etkin odalarından biri haline geldiğini vurgulayarak, KTO'nun sadece yasal hizmetlerle sınırlı kalmadığını; Konya'nın ekonomik vizyonuna yön veren, üretimi, ticareti ve ihracatı destekleyen geniş bir ekosistem yönettiğini söyledi. Bu kapsamda KTO Karatay Üniversitesi, KTO Eğitim ve Sağlık Vakfı, Teknoloji ve Eğitim Kampüsü, Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi, Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, Akıllı Teknolojiler Merkezi, Uçuş Akademisi ve Konya Uluslararası Fuar Merkezi gibi yatırımlarla şehrin geleceğine yatırım yapıldığını anlattı.

Sektör zorlukları ve Konya'nın rolü

Metal cevherleri ile demir, çelik ve yassı metal ürünleri ticaretinin sanayinin temelini oluşturan stratejik bir alan olduğuna dikkat çeken Öztürk, inşaattan makine imalatına, otomotivden savunma sanayine kadar geniş bir üretim yelpazesinde sektörün belkemiğini oluşturduğunu belirtti. Küresel jeopolitik gelişmeler, enerji maliyetleri, emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve finansmana erişim gibi faktörlerin piyasaları doğrudan etkilediğini aktaran Öztürk, buna rağmen sektörün esnek yapısı ve güçlü ticaret ağı sayesinde zorlukları dirayetle yönettiğini söyledi.

Konya; İç Anadolu başta olmak üzere geniş bir coğrafyanın metal tedarikinde önemli bir merkez konumundadır, diyen Öztürk, şehrin güçlü sanayi altyapısı, organize sanayi bölgeleri, yaygın üretim kültürü ve lojistik avantajları sayesinde sadece kendi ihtiyacını karşılamadığını; makine imalatından tarım makinelerine, otomotiv yan sanayinden inşaat sektörüne kadar reel üretime dayalı metal ticaretinin üretimin kesintisiz devamını sağladığını vurguladı.

Komite temsilcilerinden teşekkür ve taahhüt

33. Meslek Komitesi adına konuşan Komite ve KTO Meclis Üyesi Veli Şen, gerçekleştirilen istişare toplantısının sektör için büyük önem taşıdığını belirtti. Şen, komite olarak sektörün ve KTO üyelerinin sorunlarına yönelik çalışmaların sürdüğünü, bu süreçteki destekleri için Selçuk Öztürk ve KTO Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti. Toplantı sonunda KTO üyelerine söz verilerek sorun, talep ve beklentiler doğrudan dinlendi.

