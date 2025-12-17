DOLAR
Muratpaşa Başkanı Uysal: Yerli Üretim Ekonomik Bağımsızlığın Temeli

Başkan Ümit Uysal, ASSİM’deki Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliğinde yerli üretimin ekonomik ve stratejik önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 12:00
ASSİM’de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliği

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 12-18 Aralık Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi (ASSİM)’de düzenlenen etkinlikte, yerli üretimin ekonomik bağımsızlık açısından vazgeçilmez olduğunu belirtti.

Etkinlik, Muratpaşa Belediyesi ile Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YüciTA) iş birliğiyle gerçekleştirildi. ASSİM yerleşkesinde faaliyet gösteren 34 yöre ve hemşeri derneğinin katılımıyla Anadolu’nun dört bir yanından yöresel lezzetler katılımcılarla buluşturuldu. Ziyaretçiler, ev yapımı ürünlerle Türk mutfağının kültürel zenginliğini yakından tanıma fırsatı buldu.

Katılımcılar ve konuşmalar

Etkinlikte konuşma yapan isimler arasında YüciTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ile Akdeniz Üniversitesi Coğrafi İşaretler Uygulama ve Araştırma Merkezi (AciMER) Müdürü Doç. Dr. Mehmet Zanbak da yer aldı.

Uysal’ın mesajı: Ekonomi, strateji ve tarih

Açılış konuşmasında Uysal, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’nın 1929 yılından bu yana Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığının simgelerinden biri olduğunu vurguladı. Uysal, “Bugün dünyada yaşanan ticari dengesizlikler, ulus devletlerin ve ulusal ekonomilerin ne denli hayati olduğunu açıkça ortaya koyuyor” dedi.

Uysal, kapitülasyonların kaldırılmasının tarihî önemine işaret ederek Etibank ve Sümerbank gibi kurumlarla güçlenen planlı kalkınma anlayışının ülkenin zor dönemleri atlatmasına katkı sağladığını belirtti: “Bugün gurur duyduğumuz birçok sektör, bu devlet aklının ürünüdür.”

Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı yüksek dış ticaret açığına dikkat çeken Uysal, yerli malı tercihinin ülke içinde para kalmasını sağladığını, bu kaynakların istihdama, yatırıma ve kamu hizmetlerine dönüşeceğini söyledi. Uysal, “Yerli üretim yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir tercihtir.”

Ayrıca dünyanın gelişmiş ülkelerinin de yerli üretimi korumaya yönelik politikalar uyguladığını hatırlatan Uysal, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’nı nostalji olarak değil, geleceğe yapılan stratejik bir yatırım olarak gördüklerini ifade etti.

