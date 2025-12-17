KOBİ’lerin Yükselişi: Agentik Yapay Zekâ ve EtraBot

Küresel iş dünyası, artan iş yükü, karmaşık süreçler ve geciken kararlarla uzun süredir mücadele ediyor. Şirketler daha fazla çalışıyor ama aynı oranda karşılık alamıyor; dönüşümün yeni kırılma noktası ise agentik yapay zekâ olarak öne çıkıyor.

Verimsizliğin maliyeti ve çözüm arayışı

Verimsiz süreçlerin maliyeti yalnızca operasyonel aksaklıklarla sınırlı kalmıyor; kalite problemleri, plansız duruşlar, stok ve tedarik hataları, gereksiz toplantılar ve bilgiye erişimde kaybedilen zamanın toplam etkisi büyük boyutlara ulaşıyor. Global denetim şirketi McKinsey raporlarına göre, bu yapısal kayıpların şirketler için yıllık maliyeti 10 trilyon dolar seviyesinde.

Yapay zeka şirketi Cognera Kurucusu Dr. Anıl Öztekin, agentik yapay zekâyı yalnızca bir teknoloji başlığı olarak değil, ekonomik verimliliği yeniden tanımlayan bir çalışma modeli olarak ele almak gerektiğini vurguladı. Öztekin’e göre, bugünkü temel problem, şirketlerin dijitalleşmemesi değil, dijitalleşmenin hâlâ parçalı, pahalı ve sürdürülemez şekilde ilerlemesi.

Öztekin, “Bugün şirketlerin en büyük sorunu teknoloji eksikliği değil; dağınık, manuel ve kişilere bağlı iş akışları. Agentik yapay zekâ bu noktada tek tek işleri otomatikleştirmekten ziyade, sürecin tamamını yöneten dijital bir iş gücü modeli sunuyor” dedi.

KOBİ’ler için erişilebilir dönüşüm

Dr. Öztekin, Türkiye’deki işletmelerin dönüşüme kapalı olmadığını, ancak maliyet ve risk kaygıları bulunduğunu belirtti. Öztekin, “Türkiye’deki işletmeler dönüşüme kapalı değil; maliyet ve risk konusunda çekinceleri var. Agentik yapılar, kullandığın kadar öde gibi modellerle bu bariyeri ortadan kaldırıyor. Bu da KOBİ’ler için oyunu değiştiriyor” diyerek özellikle üretim ve operasyon ağırlıklı sektörlerdeki potansiyele işaret etti.

Öztekin sözlerine şöyle devam etti: “Bu potansiyel, ihracatçı sektörler için daha da kritik. Küresel pazarlarda rekabet artık yalnızca fiyatla değil; teslimat süresi, operasyonel tutarlılık ve standartlara uyum üzerinden şekilleniyor. Agentik yapay zekâ, siparişten sevkiyata kadar olan süreçleri daha izlenebilir ve hataya kapalı hale getirerek Türk şirketlerinin uluslararası arenada daha güvenilir bir oyuncu olmasını sağlıyor.”

EtraBot: Agentik dijital çalışma arkadaşı

Bu dönüşümün sahadaki karşılığını üretmek üzere konumlanan Cognera’nın geliştirdiği yaklaşımın merkezinde ise, işletmeler için tasarlanmış agentik dijital çalışma arkadaşı EtraBot yer alıyor. EtraBot, agentik yapay zekâ altyapısını RPA (robotik süreç otomasyonu) ve doküman işleme (IDP) teknolojileriyle bir araya getirerek işletmelerde uçtan uca, akıcı iş akışları oluşturmayı hedefliyor. Böylece süreçler yalnızca hızlanmıyor; aynı zamanda daha görünür, izlenebilir ve yönetilebilir hale geliyor.

Öztekin, EtraBot’un çıkış noktasını şu sözlerle özetledi: “KOBİ’lerin yüksek lisans bedelleri ödemeden, geliştirici ekip kurmak zorunda kalmadan ve sadece kullandığı kadar ödeyerek dönüşüm yaşayabilmesi gerekiyordu. Arka planda Microsoft, UiPath, Automation Anywhere, Abbyy gibi pek çok global oyuncunun yazılım robotlarıyla çalışan EtraBot’u tam da bu ihtiyaçtan doğan bir dijital çalışma arkadaşı olarak tasarladık. İşletmelerin süreçlerine hızla entegre oluyor; operasyon yükünü sadeleştiren, daha akıcı ve verimli bir iş ortamı oluşturuyor. Bu yapı, özellikle Türkiye gibi operasyon yoğun ekonomiler için kritik bir avantaj sunuyor.”

Türkiye’de birçok işletme hâlâ manuel süreçlerle çalışırken, yüksek yatırım gerektiren dijital dönüşüm projeleri erteleniyor. Cognera’nın sunduğu model, düşük riskli, hızlı devreye alınabilen ve ölçeklenebilir bir seçenek sunarak bu engeli kaldırmayı hedefliyor.

YAPAY ZEKA ŞİRKETİ COGNERA KURUCUSU DR. ANIL ÖZTEKİN