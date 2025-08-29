DOLAR
ABD'de Mal Ticareti Açığı Temmuzda %22,1 Artışla 103,6 Milyar Dolar

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre temmuzda mal ticareti açığı %22,1 artışla 103,6 milyar dolara yükseldi; ihracat gerilerken ithalat arttı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 16:47
Ticaret Bakanlığı verileri ve stok göstergeleri

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin mal ticareti dengesi ile toptan eşya ve perakende stoklarına dair verileri açıkladı. Buna göre, 'öncü dış ticaret açığı' olarak adlandırılan mal ticareti açığı temmuzda bir önceki aya kıyasla %22,1 artarak 103,6 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Piyasa beklentileri 90,2 milyar dolar düzeyinde bulunurken, haziran ayı verisi 84,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Verilere göre mal ihracatı temmuzda 115 milyon dolar azalarak 178 milyar dolar olurken, mal ithalatı 18,6 milyar dolar yükselerek 281,5 milyar dolar seviyesine çıktı.

Aynı dönemde stok verileri de arttı: toptan eşya stoklarının tutarı aylık bazda %0,2 yükselerek 908,4 milyar dolar, perakende stoklarının tutarı ise aylık %0,2 artışla 809,3 milyar dolar olarak açıklandı.

Bu veriler, ABD dış ticaret dengesinde temmuz ayında belirgin bir bozulma olduğuna işaret ediyor.

