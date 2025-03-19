ABD'de Mortgage Faizleri 9 Hafta Sonra Yükseldi

Mortgage Faiz Oranı Yükseldi

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faiz oranı, geçen hafta itibarıyla %6,72'ye çıkarak 9 hafta aradan sonra ilk kez yükseliş gösterdi. Bu durum, mortgage başvuru sayısında %6,2'lik bir azalmaya neden oldu.

Mortgage Bankalar Birliği Verileri

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 14 Mart ile sona eren haftaya ait mortgage verilerini açıkladı. Bu verilere göre, mortgage başvuruları önceki haftaya göre %6,2 azalmışken, konut satın almaya yönelik başvurular %0,1 artış gösterdi. Buna karşın, yeniden finansman başvurularında %13'lük bir düşüş yaşandı.

Faiz Oranı Değişiklikleri

Ortalama mortgage faiz oranları ise 30 yıl vadeli için %6,67'den %6,72'ye yükselirken, 15 yıl vadeli mortgage faiz oranı da %6,04'ten %6,08'e yükseldi.

Uzman Görüşleri

MBA Başekonomisti Mike Fratantoni, mortgage faiz oranlarındaki bu artışın yeniden finansman başvurularında bir düşüşe yol açtığını belirtti. Bununla birlikte, konut alım başvurularının son 6 haftanın en yüksek seviyesine ulaştığını kaydetti.

Konut Piyasasındaki Gelişmeler

Fratantoni, konut stoklarının artması ve mortgage oranlarının istikrarlı seyretmesinin bu bahar döneminde konut alım faaliyetlerini desteklediğini ifade etti.