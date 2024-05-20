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Dolar borçlananlar o tarihe kilitlendi! Dolar 7 TL çakılacak dedi, ortalık karıştı!

Dolara yatırım yapanlar dikkat! Necmettin Batırel uyardı! Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 20.05.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 15:24
Dolar borçlananlar o tarihe kilitlendi! Dolar 7 TL çakılacak dedi, ortalık karıştı!

Dolar kurundaki ani dalgalanmalar yatırımcıların ilgisini çekiyor. USD/TL paritesindeki dalgalanmalar Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında da devam ediyor. Ünlü ekonomist Necmettin Batırel, dolar kuru için kritik uyarılar yaptı. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

DOLAR 7 TL BİRDEN DEĞİŞECEK

Ünlü ekonomist Necmettin Baturel, dolar kuruna ilişkin tahminlerini paylaştı. Batırel, dolar kurunun 25TL'ye düşebileceğini söyledi. Batırel, sosyal medya hesaplarından “Musluk açık!” başlığıyla bir yazı paylaştı ve şu ifadeleri ekledi: "Ticari kredilerdeki faiz oranları yüzde 65'in üzerindeydi, ancak döviz kurundaki değerlenme hâlâ enflasyon oranının altında olduğundan, işletmeler yabancı para cinsinden borçlanıyor. Geçtiğimiz hafta ticari döviz kredilerinin senelik faiz oranları 1,1 milyar dolar artarak 141,6 milyar dolara yükseldi. Sene sonu enflasyonunun yüzde 38 olacağı yönündeki son tahminler, maliyetin yüzde 46 olduğunu göstermekte. Fakat TL ticari kredilerin yıllık faiz oranı şimdi %66,24'tür. Yani bir firma döviz kredisi aldığında yüzde 20 daha az faiz ödemekte. 

Dolar Hakkında Uyarılar

Enflasyonda keskin düşüş eğilimi Haziran ayında başlayacak. Merkez Bankası Başkanı senenin ikinci enflasyon raporunu yayınlayarak önemli bir mesaj vererek güveni arttırdı. Haziran ayında başlayan deflasyonist dönemde dahi, ara hedefler koymaya ve fiyat artışlarını engellemek için gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz." Batırel doların haziran sonuna doğru 25 liraya düşmesini beklediğini vurguladı. ABD doları alış fiyatı 32.1930TL, satış fiyatı ise 32.2234TL'dir. Euro cinsinden alış fiyatı 34.7877TL, satış fiyatı ise 34.9331TL oldu. Sterlin alış fiyatı 40,0673 TL, satış fiyatı ise 40,2681 TL seviyesinde işlem görmekte. Bir doların değeri 32,22TL.

NOT: Bu haber yatırım taviyesi değildir!

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