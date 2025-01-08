ABD'de Mortgage Faizleri Yükseldi, Başvurular Düşüşte

ABD'de Mortgage Faizleri Yükseliyor

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,99 seviyesine çıktı. Bu durum, mortgage başvurularının yüzde 3,7 oranında gerilemesine yol açtı.

MBA Verilerini Açıkladı

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 3 Ocak ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. Buna göre, mortgage başvuruları önceki haftaya kıyasla belirgin bir düşüş gösterdi.

Özellikle konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 7 oranında azaldı. Bununla birlikte, yeniden finansman başvurularında yüzde 2’lik bir artış gözlemlendi.

Faiz Oranlarındaki Artışın Etkileri

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, yüzde 6,97'den yüzde 6,99'a yükseldi. Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,43'ten yüzde 6,46'ya ulaştı.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, artan oranların alıcıları piyasaya girmekten caydırmaya devam etmesi ve bu durumun satın alma faaliyetlerine sekte vurması nedeniyle mortgage başvurularının azaldığına dikkat çekti. Kan, aynı zamanda 30 yıl vadeli mortgage faiz oranının üst üste dördüncü hafta artarak Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti. Yeniden finansman başvurularının yüksek oranlara rağmen artış göstermesi dikkat çekti.