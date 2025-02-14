ABD'de Perakende Satışlar Ocak'ta Beklentilerin Üzerinde Düşüş Gösterdi

ABD'de perakende satışlar, Ocak 2023'te yüzde 0,9 oranında beklenenden fazla düştü.

ABD Ticaret Bakanlığı, Ocak ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. Verilere göre, perakende satışlar, bir önceki aya kıyasla 0,9 düşüşle 723,9 milyar dolar olarak belirlendi. Piyasa beklentisi ise perakende satışların bu dönemde aylık yüzde 0,2 azalacağı yönündeydi.

Bu düşüş, Mart 2023'ten bu yana en yüksek aylık azalma olarak kaydedilirken, perakende satışlar gelecek Aralık 2022'de yüzde 0,7 artışla 730,3 milyar dolar olmuştu.

Yıllık bazda ise, Ocak'ta perakende satışlar yüzde 4,2 artış göstermiştir. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında ise yıllık bazda yüzde 3,9 artış kaydedilmişti.

Bu dönemde en yüksek oranda düşüş, spor malzemeleri, hobi, müzik aletleri ve kitap mağazalarında, motorlu taşıt ve parça satıcılarında ile mağaza dışı perakendecilerde görüldü. Bununla birlikte, akaryakıt istasyonları ve yiyecek hizmetleri, içecek yerlerindeki satışlarda ise bir artış görülmüştür.