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ABD'de Sanayi Üretimi Kasımda Beklentilerin Altında Düştü

ABD'de sanayi üretimi kasımda %0,1 düşerek endişeleri artırdı. İmalat sektörü ise beklentilerin altında %0,2 arttı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 18:02
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 18:02
ABD'de Sanayi Üretimi Kasımda Beklentilerin Altında Düştü

ABD'de Sanayi Üretiminde Düşüş

ABD Merkez Bankası (Fed), kasım ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Verilere göre, sanayi üretimi kasımda bir önceki aya kıyasla %0,1 azalma gösterdi. Bu düşüş, piyasa beklentilerinin aksine yaşanarak daha önce +%0,3 artması beklenen sanayi üretiminin beklenenden düşük gerçekleşmesine neden oldu.

Üç Aylık Düşüş Devam Ediyor

Sanayi üretimi, bu düşüş ile birlikte üçüncü aya taşınmış oldu. Ekimde sanayi üretimi %0,4 düşüş göstermişti. Ayrıca, kasım ayında yıllık bazda sanayi üretimindeki gerileme %0,9 seviyelerine ulaştı.

İmalat Sanayi Üretimindeki Değişiklikler

Buna rağmen, imalat sanayi üretimi kasımda aylık bazda %0,2 artış gösterdi. Ancak, bu rakam da piyasa beklentileri olan %0,5 artışın altında kaldı. Ekimde imalat sanayi üretimi %0,7 azalma kaydetmişti.

Kapasite Kullanım Oranı Düşüyor

Kapasite kullanım oranı ise %0,2 puan azalarak %76,8 seviyesine geriledi. Piyasalardaki tahminler, kapasite kullanım oranının 77,3 olması yönündeydi. Ekimde bu oran %77 olarak kaydedilmişti.

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