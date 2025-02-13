TCMB ve Pakistan Merkez Bankası'ndan İşbirliği Adımı

TCMB ve Pakistan Merkez Bankası'ndan Anlaşma

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Pakistan Merkez Bankası arasında önemli bir mutabakat zaptı imzalandı. Bu anlaşma, iki ülke merkez bankası arasında işbirliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

İşbirliği ve Teknik Çalışmalar

TCMB'den yapılan açıklamada, "TCMB ve Pakistan Merkez Bankası arasında 13 Şubat 2025 tarihinde merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi. Anlaşma çerçevesinde, her iki ülke merkezi otoritesi arasında çeşitli teknik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır.

Bu işbirliği, merkez bankacılığı alanında karşılıklı deneyim ve bilgi paylaşımını artırmayı amaçlamaktadır.