Türk İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti ezdi geçti

Türk-İş, Nisan ayına dair açlık ve yoksulluk verilerini kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan verilere göre, 4 kişilik bir ailenin, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için aylık yapması gereken gıda harcaması tutarı 17 bin 725 TL’ye yükseldi. Mart ayında bu rakam 16 bin 792 TL idi. Yeni açıklanan rakamlar birlikte açlık sınırı, asgari ücretin üzerinde kalmış oldu. Ara zam yapılmayacağı açıklanan asgari ücret ise güncel olarak 17 bin 2 TL.

Yoksulluk sınırı ise Nisan ayında 57 bin 736 TL’ye yükseldi. Gıda, giyim, konut, ulaşım, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlar baz alınarak yapılan hesaplamaya göre, 4 kişilik bir ailenin en az 57 bin 736 TL’ye ihtiyacı var. Geçen ay bu rakam, 54 bin 700 TL olarak açıklanmıştı.

Tek başına yaşayan bir kişinin ise ortalama yaşama maliyeti ise 22 bin 992 TL olarak açıklandı.