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ABD'de Şubat Ayında İnşaat Harcamaları Beklentileri Aştı

Şubat ayında ABD'nin inşaat harcamaları, beklenenden fazla bir artış göstererek %0,7 oranında yükseldi.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 17:58
ABD'de Şubat Ayında İnşaat Harcamaları Beklentileri Aştı

ABD İnşaat Harcamalarında Şubat Verileri

ABD'de inşaat harcamaları, şubat ayında aylık bazda %0,7 artış göstererek piyasa beklentilerini aştı. ABD Ticaret Bakanlığı, Şubat ayına ait inşaat harcama verilerini açıkladı. Verilere göre, mevsim etkisinden arındırılmış inşaat harcamaları Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 artışla 2 trilyon 195 milyar dolara ulaştı.

Beklentilerin Üzerinde Bir Gelişme

Uzmanların tahminleri, inşaat harcamalarının bu dönemde yalnızca %0,3 artacağını öngörüyordu. Geçtiğimiz Ocak ayında, inşaat harcamalarının ise %0,5 azalışla 2 trilyon 179 milyar dolar olarak hesaplandığı görüldü.

Kamu ve Özel Sektör İnşaat Harcamaları

Şubat ayında kamu inşaat harcamaları %0,2, özel sektör inşaat harcamaları ise %0,9 artış kaydetti. Ayrıca, inşaat harcamaları şubat ayı itibarıyla yıllık bazda %2,9 artış sağladı.

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