ABD'de Tüketici Kredileri Aralık'ta Beklentileri Aştı

ABD'de Tüketici Kredileri Arttı

ABD Merkez Bankası (Fed), Aralık 2024'e dair tüketici kredileri verilerini açıkladı. Verilere göre, geçtiğimiz yılın son ayında tüketici kredileri, 40,8 milyar dolar artış göstererek 5 trilyon 145,5 milyar dolara ulaştı.

Piyasa Beklentilerini Aştı

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi yalnızca 17,7 milyar dolar artış yönündeydi. Ancak, Aralık ayında notable bir sıçrama yaşandı. Geçen yılın Kasım ayında tüketici kredileri 5,4 milyar dolar azalmıştı.

Kategori Bazında Artışlar

Bu süreçte, kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler 22,9 milyar dolar artarken, ev, otomobil ve öğrenci kredileri gibi devir yapmayan krediler 18 milyar dolar yükseldi.

Yıllık Artış Oranı

Tüketici kredileri, Aralık 2024 itibarıyla yıllık bazda %2,4 oranında artış gösterdi. Yıllık olarak devir yapan krediler %4,8, devir yapmayan krediler ise %1,6 oranında yükseliş kaydetti.