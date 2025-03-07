ABD'de Tüketici Kredileri Ocakta Beklentileri Aştı

Ocak ayında ABD'de tüketici kredileri 18,1 milyar dolar artarak 5 trilyon dolara ulaştı.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 23:44
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 23:44
ABD'de Tüketici Kredileri Ocakta Beklentileri Aştı

ABD Tüketici Kredilerinde Ocak Ayı Rekoru

ABD'de tüketici kredileri, ocak ayında 18,1 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde bir artış gösterdi. ABD Merkez Bankası (Fed), ocak ayına ait tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Artış Oranı ve Piyasa Beklentileri

Açıklanan verilere göre, tüketici kredileri ocak ayında önceki aya kıyasla 18,1 milyar dolar artışla 5 trilyon 7 milyar dolar hacme ulaştı. Bu dönemde piyasaların beklentisi ise 15,6 milyar dolar artış yönündeydi.

Kredi Türlerindeki Değişim

Ocak ayı verilerine göre, kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 9 milyar dolar; ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler ise 9,1 milyar dolar artış gösterdi.

Yıllık Artışlar

Tüketici kredileri, ocak ayı itibarıyla yıllık bazda da yüzde 4,3 yükselerek dikkat çekti. Devir yapan krediler, aynı dönemde yıllık yüzde 8,2 ve devir yapmayan krediler yüzde 3 artış kaydetti.

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