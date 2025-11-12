Bursa'da Çiftçiye Nefes: Silaj Paketleme Desteğiyle %40 Gelir Artışı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mustafakemalpaşa iş birliğiyle hayata geçirilen Silaj Paketleme Makinesi Desteği, üreticiye %40 gelir avantajı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 15:44
Bursa Büyükşehir Belediyesi, girdi maliyetleri artan üreticiye nefes olmaya devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mustafakemalpaşa Tepecik Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğiyle 'Silaj Paketleme Makinesi Desteği Projesi' hayata geçirildi.

Proje sayesinde silaj materyalleri paketlenirken kayıp oranı sıfıra indiriliyor. İşgücü ihtiyacını azaltan proje, çiftçinin gelir düzeyini artırıyor ve alternatif gelir kaynağı oluşturuyor. Çalışma üreticiye %40 oranında gelir avantajı sağlıyor.

Açılışta konuşanlar

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey etkinlikte şunları söyledi: "Çiftçiye yapılan hizmet, katkı ve destek; geleceğimize olan destektir. Bursa’da ilk olan ve Türkiye’de de ilkler arasında yer alan silaj paketleme desteğini önemsiyoruz. Aşı ve yem desteğini de sürdürüyoruz. Küçük aile işletmelerinin büyümesini istiyoruz. Kentlerin geleceğini toprakta görüyoruz. Çevreye verdiğimiz değer, toprağımıza verdiğimiz değerle eşittir. Projeyle, silajın paketlenerek hijyenik bir şekilde korunmasını sağlıyoruz. Ayrıca ürün kaybını önlüyoruz. Her emeğin mutlaka karşılığını alması gerekir. Kazanan elbette Mustafakemalpaşa’daki ve Bursa’daki çiftçilerimiz olacak. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum"

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem ise projenin hayvanların sağlıklı ve verimli beslenmesine katkısına vurgu yaparak, "Şimdi bu süreci destekleyecek Silaj Paketleme Tesisimizi açıyoruz. Üreten insan, güçlü insandır. Tesisi ilçemize kazandıran Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Tepecik Mahalle Muhtarı Mahmut Azar, silaj paketleme desteğiyle üreticilerin gider anlamında rahat bir nefes aldığını belirterek desteklerinden dolayı Başkan Mustafa Bozbey’e ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Artan girdi maliyetleri karşısında Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetiyle rahatladıklarını söyleyen çiftçiler de projeye ve Başkan Bozbey’e teşekkür etti. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başkan Bozbey tarafından çiftçilere paketlenmiş silajlar teslim edildi.

