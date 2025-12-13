DOLAR
Koalay.com yatırımcı grubuna satıldı — Dijital sigortada yeni dönem

Dijital sigorta platformu Koalay.com, bir yatırımcı grubuna satıldı; yeni yönetim yapay zekâ ve bölgesel büyüme hedefliyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 10:50
Koalay.com yatırımcı grubuna satıldı — Dijital sigortada yeni dönem

Koalay.com yatırımcı grubuna satıldı

Dijital sigorta platformlarından Koalay.com’un bir yatırımcı grubu tarafından satın alındığı açıklandı. Şirket, sahip olduğu mirası yeni yatırımcı yapısıyla güçlendirerek dijital sigortacılık alanında büyüme hedefliyor.

Kuruluş ve geçmiş

5 Ekim 2010 tarihinde tescil edilen ve 29 Kasım 2013’te broker lisansı alan şirket; 15 yıla yaklaşan global deneyimi, Londra merkezli BHL Turkey kökeni ve Türkiye’de dijital sigortacılığın örneklerinden biri olma mirasıyla biliniyor.

Platform, kasko ve trafik sigortası tekliflerini kullanıcıya tek bir platform üzerinden sunma vizyonuyla kuruldu. Markanın adı "Koala" ve "Kolay" kelimelerinden oluşuyor; platformun bilinen maskotu ise Koala Cengiz olarak belirtiliyor. Kamuya yönelik tanıtım ve aktif çevrim içi satış faaliyetleri 2014 yılında başladı. Altyapısı uluslararası finans ve sigorta grubu Budget Holdings tarafından desteklendi. Şirket, 2019 yılında Hesapkurdu.com ile birleşme kararı aldı.

Yeni strateji ve teknoloji odaklı vizyon

Yeni dönemde platformun odak noktası olarak yapay zekâ destekli otomatik fiyat karşılaştırma motorları, gelişmiş veri analitiği ve risk modelleme sistemleri, tamamen dijital müşteri yolculuğu, kendi kendini öğrenebilen poliçe üretim motorları ve akıllı sigorta asistanı uygulamaları öne çıkıyor.

Koalay.com Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Ediz Kıray, satın almayla ilgili olarak şunları söyledi: "Koalay.com, Türkiye’de ilk dijital sigorta modellerinden birini geliştiren köklü bir mirasa sahip. Bu güçlü temeli yapay zekâ ve yeni nesil teknoloji yatırımlarıyla daha da büyütmek istiyoruz. Hedefimiz, platformu yalnızca Türkiye’de değil; Orta Doğu, Balkanlar ve yakın coğrafyada dijital sigortacılığın önde gelen platformlarından biri hâline getirmek."

Kıray, sektördeki büyüme fırsatlarına değinerek 2024 yılında prim üretiminin yüzde 72–73 artışla 838,5 milyar TL’ye ulaştığını, 2025’te 1,2 trilyon TL’nin aşılmasının beklendiğini belirtti ve dijital kanalların bu büyümenin önemli taşıyıcıları olacağını vurguladı.

Yönetim ve hedefler

Satın alma sonrasında Koalay.com’un yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Tahir Ediz Kıray (Başkan), Ümit Sarı, Alican Akgün, Mesut Güney ve Cem Şimşek.

Yeni yönetimin hedefi, markanın geçmişteki konumunu pekiştirirken ileri teknoloji odaklı yeni vizyonla platformu Türkiye’den çıkan bölgesel bir insurtech markası hâline getirmek olarak açıklandı.

(SOLDAN SAĞA) MESUT GÜNEY, ÜMİT SARI, ALİCAN AKGÜN, TAHİR EDİZ KIRAY, ZAFER ERDOĞAN, CEM ŞİMŞEK

(SOLDAN SAĞA) MESUT GÜNEY, ÜMİT SARI, ALİCAN AKGÜN, TAHİR EDİZ KIRAY, ZAFER ERDOĞAN, CEM ŞİMŞEK

