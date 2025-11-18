Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza: 337 milyon 803 bin 830 lira değerinde 450,8 kg uyuşturucu yakalandı

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kasım ayının ilk haftasında piyasa değeri 337 milyon 803 bin 830 lira olan 450,8 kg uyuşturucu ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 12:04
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza, 450,8 kg uyuşturucuya el koydu

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri, Kasım ayının ilk haftasında gerçekleştirilen operasyonlarda piyasa değeri 337 milyon 803 bin 830 lira olan 450,8 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Operasyon detayları

Bakanlığın açıklamasına göre, operasyonlarda İstanbul Havalimanı ile İpsala Gümrük Kapısı hedef alındı. İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 194 milyon 940 bin TL olan 216,6 kilogram likit esrar, İpsala Gümrük Kapısı'nda ise piyasa değeri 142 milyon 863 bin 830 TL olan 234,2 kilogram esrar ele geçirildi.

Bakanlık açıklaması ve soruşturma

Kurum, gelişmiş risk analiz sistemleri, kesintisiz saha denetimleri ve uluslararası iş birlikleriyle uyuşturucu ticaretine karşı operasyonların sürdüğünü belirtti. Açıklamada, yakalanan uyuşturucu maddelerin ilgili ekipler tarafından imha edildiği ve operasyonlarla ilgili soruşturmaların ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde sürdürüldüğü ifade edildi.

Bakanlık, mücadeleyi özetlerken 'Yüzyılın küresel felaketi' olarak değerlendirdikleri uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi hedeflerinin merkezine koyduklarını; ayrıca 'Uyuşturucu ticaretine karşı, sıfır tolerans ilkesiyle, mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir' açıklamasına yer verdi.

Milli bütünlüğün, aile ve toplum yapısının korunması ile gençlerin geleceğinin güvence altına alınması amacıyla terörizme ve organize suç örgütlerine finansman sağlayan uyuşturucu ticaretine karşı kararlı bir duruş sergilendiği vurgulandı.

