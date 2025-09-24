ABD'de Yeni Konut Satışları Ağustosta Yüzde 20,5 Artışla Beklentileri Aştı

ABD'de yeni konut satışları ağustosta aylık %20,5 artışla 800 bine yükseldi; mortgage başvuruları arttı, 30 yıllık faiz Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 17:37
ABD'de yeni konut satışları ağustosta beklentilerin üzerinde

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülkede yeni konut satışları ağustosta aylık %20,5 artarak 800 bin seviyesine yükseldi. Piyasa beklentisi satışların 650 bin olması yönündeydi.

Ağustos verilerinin detayları

Açıklamaya göre, yeni konut satışları ağustosta mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda %20,5 artış gösterdi. Bu rakam, Ocak 2022'den bu yana görülen en yüksek seviyeyi işaret ediyor. Temmuz ayında satışlar %1,8 azalışla 664 bine gerilemişti.

Yıllık bazda ise yeni konut satışları %15,4 artış kaydetti. Ayrıca, ağustosta satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı yıllık bazda %1,9 artarak 413.500 dolar oldu.

Mortgage başvuruları ve faizlerdeki eğilim

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 19 Eylül'de sona eren haftaya ilişkin verileri yayımladı. Buna göre mortgage başvuruları önceki haftaya kıyasla %0,6 artış gösterdi; konut satın almaya yönelik başvurular %0,3, yeniden finansman başvuruları ise %1 yükseldi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta %6,39'dan %6,34'e gerileyerek Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Bu veriler, konut talebindeki toparlanma ve mortgage faizlerindeki gerilemenin sektör üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğine işaret ediyor.

