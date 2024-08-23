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ABD'de Yeni Konut Satışları Temmuz'da Beklentileri Aştı

Temmuz ayında ABD'de yeni konut satışları, piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi. Satışlar 739 bine yükseldi.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 18:27
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 18:27
ABD'de Yeni Konut Satışları Temmuz'da Beklentileri Aştı

ABD'de Yeni Konut Satışlarındaki Artış

Temmuz ayında ABD'de yeni konut satışları, yüzde 10,6 artış göstererek 739 bin seviyesine ulaştı. Bu rakam, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı'ndan Açıklama

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ait yeni konut satış verilerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırıldığında, 739 bin satış kaydedilmesi, bir önceki aya göre dikkat çekici bir artış gösterdi.

Ayrıca, Ağustos 2022'den bu yana en yüksek yeni konut satışı düzeyine ulaşılması, piyasada olumlu bir ivme oluşturdu. Haziran ayında yeni konut satışları 668 bine gerilemişti ve bu da %0,3'lük bir düşüş anlamına geliyordu.

Yıllık Değerlendirme

Geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, temmuz ayındaki yeni konut satışları da yüzde 5,6 oranında bir artış gösterdi. Ancak dikkat çeken bir başka nokta da, satışa sunulan yeni konutların medyan satış fiyatının yıllık bazda %1,4 azalarak 429 bin 800 dolar olması oldu.

Bu veriler, ABD konut piyasasında genel bir iyileşme ve talep artışının sürdüğünü göstermektedir.

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