DOLAR
35,77 0,1%
EURO
37,39 -0,25%
ALTIN
3.201,99 -0,95%
BITCOIN
3.785.005,72 -1,27%

ABD Ekonomisi 2024'te Yüzde 2,3 Büyüdü: Beklentilerin Altında Kaldı

ABD ekonomisi, 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 2,3 büyüme gösterdi, ancak bu oran beklentilerin gerisinde kaldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 16:33
ABD Ekonomisi 2024'te Yüzde 2,3 Büyüdü: Beklentilerin Altında Kaldı

ABD Ekonomisi 2024'ün Dördüncü Çeyreğinde Büyüme Rakamlarını Açıkladı

ABD'de ekonomik büyüme, 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 2,3 olarak açıklandı. Ancak bu rakam, ekonomistlerin öngördüğü değerlerin altında kaldı. Ekonomik büyümenin beklenenden düşük gelmesi, çeşitli etkenlerin etkisiyle şekilleniyor.

Büyümenin Arkasındaki Nedenler

Uzmanlar, düşük büyüme oranının arkasında artan enflasyon ve asgari ücret artışları gibi faktörler olduğunu belirtiyor. Ayrıca, tüketici harcamalarındaki düşüş ve ticaret dengesizliği de büyümeyi olumsuz etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

Gelecek Beklentileri

2024 yılı için yapılan tahminler, ekonominin toparlanacağı yönünde olsa da, analistlerin dikkatli ve temkinli olması gerektiği vurgulanıyor. Olası ekonomik dalgalanmalar ve uluslararası ticaret sorunları, Amerikan ekonomisinde belirsizlik yaratmaya devam edecek.

Sonuç olarak, ABD ekonomisi, 2024'ün son çeyreğinde yüzde 2,3 büyüme ile haneleri ve iş dünyasını etkileyen bir süreçten geçiyor. Gelişmeler, önümüzdeki çeyreklerde daha da dikkatle izlenecek.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapay Zeka ve Fintek Yatırımları 2024'te Hız Kazanacak
2
ABD SEC, Kripto Varlıklar İçin Yeni Görev Gücü Kurdu
3
Döviz Kurları Güncel Veriler: İstanbul ve Ankara'da Alış-Satış Fiyatları
4
ABD Ekonomisi 2024'te Yüzde 2,3 Büyüme Kaydetti
5
AB, Yeni Savunma Teknolojilerine 1 Milyar Avro Destek Sağlayacak
6
ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Düşüş Göstermeye Devam Ediyor
7
Altının Kilogram Fiyatı 3 Milyon 192 Bin Liraya Ulaştı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!