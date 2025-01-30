ABD Ekonomisi 2024'te Yüzde 2,3 Büyüdü: Beklentilerin Altında Kaldı

ABD Ekonomisi 2024'ün Dördüncü Çeyreğinde Büyüme Rakamlarını Açıkladı

ABD'de ekonomik büyüme, 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 2,3 olarak açıklandı. Ancak bu rakam, ekonomistlerin öngördüğü değerlerin altında kaldı. Ekonomik büyümenin beklenenden düşük gelmesi, çeşitli etkenlerin etkisiyle şekilleniyor.

Büyümenin Arkasındaki Nedenler

Uzmanlar, düşük büyüme oranının arkasında artan enflasyon ve asgari ücret artışları gibi faktörler olduğunu belirtiyor. Ayrıca, tüketici harcamalarındaki düşüş ve ticaret dengesizliği de büyümeyi olumsuz etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

Gelecek Beklentileri

2024 yılı için yapılan tahminler, ekonominin toparlanacağı yönünde olsa da, analistlerin dikkatli ve temkinli olması gerektiği vurgulanıyor. Olası ekonomik dalgalanmalar ve uluslararası ticaret sorunları, Amerikan ekonomisinde belirsizlik yaratmaya devam edecek.

Sonuç olarak, ABD ekonomisi, 2024'ün son çeyreğinde yüzde 2,3 büyüme ile haneleri ve iş dünyasını etkileyen bir süreçten geçiyor. Gelişmeler, önümüzdeki çeyreklerde daha da dikkatle izlenecek.