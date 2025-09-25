ABD ekonomisi 2025'in 2. çeyreğinde %3,8 büyüdü

Tahminlerin üzerinde gerçekleşen büyüme, ithalat azalması ve tüketim artışıyla desteklendi

ABD Ticaret Bakanlığı, 2025'in nisan-haziran dönemine ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) nihai verilerini açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak %3,8 arttı.

Bu sonuç, ülke ekonomisinin 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en güçlü büyüme performansını gösterdiğini işaret ediyor.

Veriye ilişkin daha önce yayımlanan öncü verilerde temmuz ayında ekonominin yılın ikinci çeyreğinde %3 büyüdüğü, ağustosta yayımlanan ikinci tahminde ise %3,3 büyüme öngörülmüştü.

ABD'de ekonomi, yılın ilk çeyreğinde ise %0,6 ile 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana ilk kez daralmıştı.

Ekonominin yılın ikinci çeyreğinde büyümesinde ithalatın azalması ve tüketici harcamalarının artması etkili oldu. Veride yapılan revizyon ise temel olarak tüketici harcamalarındaki yukarı yönlü revizyondan kaynaklandı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi bu yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen artışın %2'den %2,1'e revize edildiğini gösterdi. Söz konusu endeks, bir önceki çeyrekte %3,4 artmıştı.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (gıda ve enerji harcamaları hesaplama dışı tutulduğunda) artışı da %2,5'ten %2,6'ya çıkarıldı. Endeks bir önceki çeyrekte %3,3 artış kaydetmişti.