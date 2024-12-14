2025 İçin İhracatı Yasaklanan Doğal Çiçek Soğanları Belirli Oldu

Doğal Çiçek Soğanları İçin Yeni Düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı için ihracatı yasak ve kotaya tabi doğal çiçek soğanlarının türlerini belirledi. Bakanlık, konuya ilişkin hazırladığı Doğal Çiçek Soğanlarının 2025 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğyi, Resmi Gazete'de yayımladı.

Yasaklı ve Kotalı Türler

Yayımlanan tebliğe göre, doğadan toplanan bazı doğal çiçek soğanı türleri ihracat yasakları ile karşı karşıya kalacak. İhraç edilemeyecek türler arasında yoğurt çiçeği, çiğdem, ters lale, zambak, müşkürüm, kara çiğdem, lale, yılan bacağı ve daha birçok bitki yer alıyor.

İhracat Kotaları

Ayrıca, bazı sıklamen çeşitleri, Toros ve Karadeniz kardeleni ve sarıkokulu bitkileri için de ihracat kotaları belirlenmiştir.

Tebliğ, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.