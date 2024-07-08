Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Altın, dolar biriktirenlere büyük şok! Bu hamle yapılırsa yer yerinden oynayacak

Türkiye'de Ziraat Bankası'nın eski Genel Müdür Yardımcısı olan Şenol Babuşçu'nun ifadelerine göre, dolar ve altın fiyatlarını etkileyecek bir girişimde bulunulduğunda piyasada önemli hareketlilikler meydana gelebilir.

Yayın Tarihi: 08.07.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 15:49
Altın, dolar biriktirenlere büyük şok! Bu hamle yapılırsa yer yerinden oynayacak

Türkiye Ziraat Bankası'nın önceki Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu'nun yaptığı açıklamalara göre, dolar ve altın piyasalarını etkileyecek bir adım atılması durumunda, piyasalarda kayda değer bir değişim olması bekleniyor.

TCMB Faiz Kararları ve Piyasa Etkileri

Türkiye Merkez Bankası'nın 27 Haziran'daki Para Politikası Kurulu toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı alındı ve böylece politika faizi üç aydır sabit tutulmuş oldu.

Ziraat Bankası'nın eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, Ağustos ayındaki toplantı öncesinde önemli değerlendirmelerde bulundu. Babuşçu'ya göre, faiz oranlarında yapılacak herhangi bir ayarlama, dolar ve altın piyasalarında dalgalanmalara sebep olabilir.

2023 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilen yönetim değişikliklerinin ardından TCMB Başkanlığı'na atanan Hafize Gaye Erkan döneminde başlayan parasal sıkılaştırma politikaları, yılın sonunda Erkan'ın yerine gelen Fatih Karahan ile ivme kazandı. Bir önceki yıl %8.5 olan politika faizi, bu dönemde %50'lik bir seviyeye yükseltildi.

altın piyasası

Merkez Bankası'nın Faiz Kararı ve Ekonomik Etkileri

Sosyal medya üzerinden yapılan bir açıklamaya göre, Türkiye Merkez Bankası'nın 20 Ağustos'taki toplantısında faiz oranlarını düşürmeyi düşündüğü belirtiliyor. Bu, "NAS ekonomisi" olarak adlandırılan yaklaşıma bir dönüş olabilir ve "faizler düştükçe enflasyonun da düşeceği" iddiası yeniden gündeme gelebilir.

Ekonomi uzmanları, Türkiye'nin %70'i aşan yıllık enflasyon oranına karşın, politika faizinde yapılacak bir indirimin mevcut ekonomik yaklaşımdan bir ayrılma olabileceğini ifade ediyorlar. Böyle bir hamlenin, son dönemde Türkiye'ye akın eden yabancı sermayenin geri çekilmesine neden olabileceği konusunda kaygılar dile getiriliyor.

Yabancı Sermayenin Akıbeti Üzerine Spekülasyonlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 31 Mart seçimlerinin ardından geçen üç aylık süreçte, ülkeye akın eden yabancı sermaye sayesinde döviz rezervlerinde yaklaşık 80 milyar dolarlık bir artış yaşandığı ve KKM likidasyonunun sürdüğü bildirildi. Ancak, dolar ve altın fiyatlarının uzun süredir devam eden stabil seyrini bozabilecek bu tür dedikodular karşısında bazı ekonomistlerin şüpheci tutumu sürerken, Şenol Babuşçu'nun öngörülerinin gerçekleşmesi durumunda Türkiye ekonomisinin telafisi mümkün olmayan zararlara uğrayabileceği konusunda uyarılarda bulunuldu.

İLGİLİ HABERLER

Bankalarda faiz bombası patladı! 400.000 TL'nin faiz getirisini duyan koşa koşa o bankaya gidecek!

Yastık altında altın biriktirenler aman dikkat! Altın fiyatları o saatten sonra tırmanışa geçecek!

1-2 çocuğu olana PTT'den Temmuz müjdesi! 20 Temmuz'da 6.000 TL çocuk başına ödenecek

Eşe dosta borcu olanlar o bankaya koşuyor! Tek koşulu bile yok: Faizsiz 25.000 TL kredi dağıtılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Yastık altında altın biriktirenler aman dikkat! Altın fiyatları o saatten sonra tırmanışa geçecek!

Bakanlık o ailelere 1500 TL nakdi yardım verecek! Bakanlığa başvuran her ay ödeme alıyor

Sadece 10.000 TL peşinatla sıfır otomobil fırsatı! Toyota dev kampanyayla çıldırttı

Memurlar bu habere kahrolacak! Maaşlarından 2.022 TL şak diye kesilecek

Altın, dolar biriktirenlere büyük şok! Bu hamle yapılırsa yer yerinden oynayacak

1-2 çocuğu olana PTT'den Temmuz müjdesi! 20 Temmuz'da 6.000 TL çocuk başına ödenecek

Bütün emeklinin maaşı değişti! Yeni maaşlar sil baştan 17'sinde ödenecek

Bankalarda faiz bombası patladı! 400.000 TL'nin faiz getirisini duyan koşa koşa o bankaya gidecek!

Eşe dosta borcu olanlar o bankaya koşuyor! Tek koşulu bile yok: Faizsiz 25.000 TL kredi dağıtılacak

Maaşını ATM'den çeken emekliye müjde! Cumhurbaşkanlığı onayladı 116.000 TL IBAN'a yatacak

KPSS 50 puanı olana yüksek maaşlı iş! Geç kalmadan hemen başvurun

Denizbank, Akbank, İş Bankası ortak duyurdu! Nakit arayana kaymak gibi 22.000 TL nakit