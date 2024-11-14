ABD Enerji İdaresi'nden Petrol Fiyatlarına Yükseliş Tahmini

ABD Enerji İdaresi Petrol Fiyatı Tahminlerini Revize Etti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıl ve gelecek yıla ilişkin petrol fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. EIA'nın "Kasım 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatı geçen ay bir önceki aya göre 2 dolar artışla 76 dolar seviyesine yükseldi.

Fiyat Artışının Nedenleri

Fiyatlardaki bu artışın arkasında, İran'a yapılan füze saldırısına karşı İsrail’in vereceği olası yanıtın etkisinin olduğu belirtiliyor. Piyasada, İran'ın petrol üretim kapasitesini yoğun şekilde kısıtlayabileceğine dair endişeler mevcut.

İsrail'in askeri karşılık vermesinin İran'ın petrol altyapısını hedef almaması sonucunda petrol fiyatlarının varil başına 71 dolara gerilediği ifade edildi. Orta Doğu'daki çatışmayla ilişkili risk priminin azalmış olmasına rağmen, mevcut durumun petrol fiyatları üzerinde hala yukarı yönlü etki yarattığı kaydedildi.

Gelecek Tahminleri

Buna ek olarak, EIA'nın tahminlerine göre Brent petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 80,95 dolar olması bekleniyor. Bu rakam, önceki raporda 80,89 dolar olarak gösterilmişti. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının ise 77 dolar seviyesinde olması öngörülüyor; geçen ay bu rakam 76,91 dolar olarak hesaplanmıştı.

EIA, gelecek yıl için Brent türü ham petrolün varil fiyatını 76,06 dolar, WTI ham petrolü için ise 71,60 dolar olarak aşağı yönlü revize etti.

ABD'nin Ham Petrol Üretimi Durumu

ABD'deki günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 13 milyon 230 bin varil olması bekleniyor. Bu rakam, geçen yıl yaklaşık 12 milyon 930 bin varil olarak kayıtlara geçmişti. 2025 yılına gelindiğinde ise üretimin 13 milyon 530 bin varil çıkması öngörülüyor.

Geçen ayki raporda, bu yıl için rakamlar 13 milyon 220 bin varil, gelecek yıl için ise 13 milyon 540 bin varil olarak tahmin edilmişti.

Küresel petrol arzının ise bu yıl günlük 102 milyon 620 bin varil, gelecek yıl 104 milyon 660 bin varil olması bekleniyor. Diğer yandan, küresel petrol tüketiminin bu yıl için günlük 103 milyon 130 bin varil, gelecek yıl için ise 104 milyon 350 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.