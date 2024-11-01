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ABD Enerji Şirketlerinin Üçüncü Çeyrek Kar Raporu

ExxonMobil ve Chevron'un karlarında önemli düşüş yaşandı. Enerji devlerinin bilançoları açığa çıktı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 16:21
ABD Enerji Şirketlerinin Üçüncü Çeyrek Kar Raporu

Amerika'nın Enerji Devleri Üçüncü Çeyrek Performansını Açıkladı

ABD’nin önde gelen enerji şirketlerinden ExxonMobil ve Chevron, 2023 yılının üçüncü çeyreğine ait mali raporlarını yayımladı. Her iki şirketin karlarında kaydedilen azalmalar dikkat çekti.

ExxonMobil'in Karı %5 Düştü

ExxonMobil, 2023 yılı üçüncü çeyreğinde net karının yıllık bazda %5 azalarak 8,6 milyar dolara gerilediğini açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 9,1 milyar dolar kar elde etmişti. Hisse başına net kar ise geçen yılki 2,25 dolardan bu dönemde 1,92 dolara düştü. Gelir ise 90 milyar dolar olarak hesaplandı; bu rakam, geçen yıl aynı dönemde 90,8 milyar dolar idi.

Chemron'un Karı %31 Azaldı

Chevron'un net karı da, 2023 yılı üçüncü çeyreğinde %31 azalma göstererek 4,5 milyar dolara düştü. Geçen yılın aynı döneminde şirket, 6,5 milyar dolar kar açıklamıştı. Hisse başına kar ise 3,48 dolardan 2,48 dolara geriledi. Chevron'un geliri, bu çeyrekte 50,7 milyar dolar olarak kaydedildi, önceki yıl ise 54,1 milyar dolar seviyesindeydi.

Her iki şirketin karı ve gelirinde yaşanan bu düşüşe karşın, piyasa beklentilerini aşan sonuçlar elde etmesi dikkat çekti.

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