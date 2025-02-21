ABD Hazine Bakanı Bessent, Çin Başbakan Yardımcısı Hı ile Ekonomik İlişkileri Görüştü

Bessent ve Hı, telefon görüşmesinde ikili ekonomik ilişkiler ve Çin'in uyuşturucuyla mücadeledeki çabaları hakkında endişelerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 20:38
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 20:38
ABD Hazine Bakanı Bessent, Çin Başbakan Yardımcısı Hı ile Ekonomik İlişkileri Görüştü

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin'in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ikili ekonomik ilişkiler ve önemli meseleler üzerine kapsamlı bir görüş alışverişinde bulundu.

Bessent, görüşmenin başında Çin'in uyuşturucuyla mücadele çabaları, ekonomik dengesizlikler ve adil olmayan politikalar konusundaki endişelerini dile getirdi. ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Bessent, ülkesinin ticaret ve ekonomi politikalarını sürdürme konusundaki kararlılığını vurguladı ve bu politikaların Amerikan ekonomisini, işçisini ve ulusal güvenliği koruma amacını taşıdığını belirtti.

Bessent ve Hı, ileriye dönük iletişim kurma konusunda mutabık kaldı. Çin Devlet Konseyi'nden yapılan açıklamada ise, iki tarafın Çin ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin önemini vurguladığı ve karşılıklı kaygı konularında iletişim sürdürmeyi kabul ettikleri belirtildi.

Bu görüşmede Hı, ABD'nin Çin'e uyguladığı tek taraflı tarifeler konusundaki endişelerini ifade etti. Özellikle, ABD Başkanı Trump’ın 1 Şubat’ta imzaladığı kararname ile Çin'den yapılan ithalata getirilen %10 ek gümrük vergisine dikkat çekildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Çinli yetkililerin sentetik afyonun ham maddesi fentanil ve öncü kimyasallarının ABD’ye akışını kontrol etmedeki başarısızlıkları bu gümrük artışının nedeni olarak gösterildi. Ayrıca, fikri mülkiyet hırsızlığı ve zorla teknoloji transferi gibi konular da ek vergilere sebep olarak sıralandı.

Çin hükümeti, Trump'ın tarife artışına karşı 4 Şubat’ta çeşitli tedbirler duyurmaktan çekinmedi. ABD’nin ham petrol, tarım ekipmanları gibi ürünlere %10, kömür ve doğal gaz ithalatına ise %15 ek gümrük vergisi getirileceği açıklandı.

Ayrıca, ABD'li internet şirketi Google hakkında antitekel soruşturması başlatılırken, PHV ve Illumina gibi firmalar da Çin şirketlerine yönelik ayrımcı uygulamaları nedeniyle "güvenilmez varlık" listesine alındı.

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