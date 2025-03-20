ABD'nin Cari Açığı Dördüncü Çeyrekte Yüzde 2 Daraldı

ABD'nin cari işlemler açığı, 2024'ün son çeyreğinde yüzde 2 azalarak 303,9 milyar dolara düştü.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 16:15
ABD'nin Cari Açığı Dördüncü Çeyrekte Yüzde 2 Daraldı

ABD'nin Cari Açığı 303,9 Milyar Dolar

ABD'de cari işlemler açığı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 2 daralarak 303,9 milyar dolara geriledi. Bu önemli gelişme, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Ekim-Aralık 2024 dönemine ait cari işlemler dengesi verileriyle ortaya kondu.

Piyasa Beklentisinin Altında

Cari işlemler açığına ilişkin piyasalardaki beklentiler, 330 milyar dolar seviyesindeydi. Fakat son veriler, cari açığın bir önceki çeyrekten daha düşük olduğunu gösteriyor. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde bu rakam 310,3 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

GSYH'ya Oranı Yüzde 4,1

ABD'nin cari açığının GSYH'ye oranı ise geçen yılın son çeyreğinde yüzde 4,1 olarak hesaplandı. Bu oran, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,2 seviyesindeydi.

Bu veriler, ABD ekonomisinin cari işlemler açığı konusunda hafif bir iyileşme gösterdiğine işaret ediyor.

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