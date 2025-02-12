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ABD'nin Tarife Ülkelerinden İthalatı 1,4 Trilyon Dolara Ulaştı

ABD, 2024'te yaptığı 1,4 trilyon dolarlık ithalatla Meksika, Çin ve Kanada'nın ekonomik etkilerini artırdı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:07
ABD'nin Tarife Ülkelerinden İthalatı 1,4 Trilyon Dolara Ulaştı

ABD'nin İthalatında Tarife Ülkeleri Öne Çıkıyor

ABD, geçen yıl 1,4 trilyon dolarlık ithalat yaparak
"tarife" ülkeleri arasında en büyük tedarikçi konumuna geldi. Özellikle Meksika, 510 milyar dolarlık ithalatla dikkat çekiyor.

ABD'nin İthalatında Öne Çıkan Ülkeler

2024'te, ABD'nin toplam ithalatının yüzde 42Çin, Kanada ve Meksika tarafından gerçekleştirildi. Bu üç ülkeden yapılan ithalatın toplamı 1 trilyon 357,5 milyar dolara ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife uygulamaları, küresel ticarette önemli değişikliklere neden oluyor. Trump, göreve geldikten sonra Çin'e %10 ek gümrük vergisi getirirken, Kanada ve Meksika’ya yönelik tarifeleri de gündemde tutuyor.

Meksika'dan En Fazla Motorlu Taşıt İthal Edildi

ABD'nin Meksika'dan gerçekleştirdiği ithalat kalemleri arasında motorlu taşıtlar ve yedek parçaları 137,2 milyar dolar ile en yüksek payı alırken, makine ve ekipman ithalatı ise 105,9 milyar dolar olarak kaydedildi.

Ayrıca, elektrikli makineler ve ekipmanlar 87,6 milyar dolarlık bir pazar payına sahip. Ancak mineral yakıtlar, mobilya ürünleri ve demir - çelik malzemeleri ise en fazla düşüş yaşayan kalemler oldu.

Çin ve Kanada İle Ticaret Dinamikleri

Çin, ABD’nin en büyük rakibi olmaya devam ederken, 462,7 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Elektrikli makineler ve ekipmanlar 127,1 milyar dolar ile en yüksek ithalat kalemi oldu. Kanada’ya olan ithalat ise 422,2 milyar dolar olarak gerçekleşti; burada en çok mineral yakıtlar 131 milyar dolar ile dikkat çekti.

Sonuç ve Gelecek Beklentileri

ABD'nin 2024 yılı itibarıyla yurt dışından gerçekleştirdiği toplam ithalat, 3 trilyon 359,3 milyar dolar olarak belirtildi. Önümüzdeki süreç, tarife politikalarının küresel ticarete etkisini gözler önüne serecek.

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