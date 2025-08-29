ABD, Samsung ve SK Hynix'in Çin'e Çip Ekipmanı Sevkiyatını Zorlaştırdı

ABD, Çin'e Çip Ekipmanı İhracatında Yeni Kısıtlama Getirdi

Kapsam kapatılarak Samsung ve SK Hynix'e lisans yükümlülüğü getirildi

ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS) yaptığı açıklamada, 2023'te eski Başkan Joe Biden döneminde bazı yabancı çip üreticilerine Çin'deki yarı iletken üretimi için tanınan geçici muafiyetin kapatıldığını duyurdu.

Açıklamada, 2023'te bir grup yabancı çip üreticisinin Çin'de yarı iletken üretimi için çoğu ABD menşeli mal, yazılım ve teknolojiyi lisanssız olarak ihraç etmesine izin veren açığın giderildiği belirtildi. Buna göre Samsung ve SK Hynix gibi şirketlerin artık ilgili teknolojileri Çin'e ihraç etmek için ihracat lisansı almak zorunda kalacağı ifade edildi.

BIS, bu kararın söz konusu şirketleri rakipleriyle eşit konuma getireceğini vurguladı ve ABD'ye ait hiçbir fabrikanın bu ayrıcalığa sahip olmadığını hatırlattı.

Açıklamada, şirketlerin muafiyet süresinin sona ermesine kadar 120 gün süreleri bulunduğu, bu süre içinde ihracat lisansı için başvuru yapılması gerektiği kaydedildi.

BIS, mevcut durumun idamesi için Çin'deki fabrikaların işletilmesine olanak sağlamak amacıyla ihracat lisansı başvurularını kabul etmeyi planladığını ancak fabrikaların kapasitesini artırmak veya teknolojisini yükseltmek amacıyla yeni lisans verilmeyeceğini belirtti.

BIS Müsteşarı Jeffrey Kessler konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Trump yönetimi, ihracat kontrolündeki boşlukları, özellikle de ABD şirketlerini rekabet açısından dezavantajlı duruma düşüren boşlukları kapatmaya kararlı." ifadesini kullandı.