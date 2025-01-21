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ABD SEC, Kripto Varlıklar İçin Yeni Görev Gücü Kurdu

SEC, kripto varlıklar için düzenleyici çerçeve oluşturmak amacıyla yeni bir Kripto Görev Gücü kurdu, Hester Peirce liderliğinde çalışacak.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 21:47
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 21:47
ABD SEC, Kripto Varlıklar İçin Yeni Görev Gücü Kurdu

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Kripto Görev Gücü Kurdu

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkan Vekili Mark Uyeda, kripto varlıklar için kapsamlı ve açık bir düzenleyici çerçeve geliştirmenin gerekliliğini vurgulayarak yeni Kripto Görev Gücü'nü duyurdu. Bu komisyon, kripto ekosisteminin daha şeffaf ve güvenilir bir zemin üzerinde gelişebilmesi için çalışacak.

Görev Gücü’nün Lideri Hester Peirce

SEC tarafından yapılan açıklamada, Kripto Görev Gücü'ne Hester Peirce liderlik edecek. Bu yeni yapılanmanın amacı, kripto varlıklar için net ve kapsamlı bir düzenleme sağlamak.

Mevcut Durum ve Hedefler

Açıklamada, SEC'in bugüne dek kripto varlıkları geriye dönük ve tepkisel bir biçimde düzenlemek için genellikle yaptırım eylemlerine başvurduğu belirtildi. Bunun yanı sıra, kimlerin kayıt yaptırması gerektiği konusunda belirsizliklerin sürdüğü ve kayıt yaptırmak isteyenler için pratik çözümler sunulamadığı ifade edildi.

Bu durumun, neyin yasal olduğuna dair kafa karışıklığı yaratması sonucu, inovasyona düşman ve dolandırıcılığa elverişli bir ortam meydana getirdiği vurgulandı. Görev Gücü, net düzenleyici çizgiler oluşturmanın yanı sıra, kayıt işlemleri için gerçekçi yollar sunmayı ve mantıklı çerçeveler geliştirmeyi hedefliyor.

Koordinasyon ve İşbirliği

Ayrıca, Kripto Görev Gücü'nün, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) dahil olmak üzere diğer federal kurumlar ile koordineli çalışacağı kaydedildi. SEC, Kongre tarafından belirlenen yasal çerçeve içinde faaliyet gösterecek ve bu süreçte uygulama kaynaklarını rasyonel bir şekilde kullanma hedefinde olacak.

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