Altının kilogram fiyatı 4 milyon 970 bin lira oldu

KMKTP'de standart altının kilogram fiyatı 4.970.000 lira olurken, toplam işlem hacmi 6.094.306.489,81 TL, işlem miktarı 1.234,03 kg olarak gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 16:33
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 970 bin lira oldu

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 970 bin lira oldu

orsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 4 milyon 970 bin lira olarak gerçekleşti.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 815 bin lira, en yüksek 4 milyon 975 bin lira seviyelerini gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde önceki kapanışa göre değişmeyerek 4 milyon 970 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün de günü 4 milyon 970 bin liradan tamamlamıştı.

İşlem hacmi ve miktar

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 94 milyon 306 bin 489,81 lira, işlem miktarı ise 1234,03 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 153 milyon 333 bin 126,68 lira olarak gerçekleşti.

En fazla işlem yapan kurumlar

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar: Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ile Kuveyt Türk Katılım Bankası.

Gün sonu verileri

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 4.970.000,00 3.698,00

En Düşük 4.815.000,00 3.650,00

En Yüksek 4.975.000,00 3.745,85

Kapanış 4.970.000,00 3.739,50

Ağırlıklı Ortalama 4.938.599,23 3.732,84

Toplam İşlem Hacmi (TL) 6.094.306.489,81

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.234,03

Toplam İşlem Adedi 152

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
New York Borsası Açılışta Yükseldi: Dow Jones 46.248,77'ye Ulaştı
2
MIHAS 2025'te ASEAN Pavyonu Açıldı: Helal Ekonomide Yeni Fırsatlar
3
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Alış-Satış Fiyatları
4
TEKNOFEST’te Bilim ve Teknoloji Diplomasisi: Dışişleri Bakanlığı Öne Çıktı
5
Enver İbrahim GHaS 2025'te: Gazze, Helal Anlayışındaki Eksiklikleri Ortaya Koydu
6
Trump'ın Gümrük Vergileri Almanya'nın Dış Ticaret Fazlasını Baskılıyor
7
ASELSAN Genel Müdürü Akyol: Çipten Kuantuma, İki Haneli Büyüme Hedefi

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek