Altının kilogram fiyatı 4 milyon 970 bin lira oldu

orsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 4 milyon 970 bin lira olarak gerçekleşti.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 815 bin lira, en yüksek 4 milyon 975 bin lira seviyelerini gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde önceki kapanışa göre değişmeyerek 4 milyon 970 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün de günü 4 milyon 970 bin liradan tamamlamıştı.

İşlem hacmi ve miktar

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 94 milyon 306 bin 489,81 lira, işlem miktarı ise 1234,03 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 153 milyon 333 bin 126,68 lira olarak gerçekleşti.

En fazla işlem yapan kurumlar

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar: Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ile Kuveyt Türk Katılım Bankası.

Gün sonu verileri

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 4.970.000,00 3.698,00

En Düşük 4.815.000,00 3.650,00

En Yüksek 4.975.000,00 3.745,85

Kapanış 4.970.000,00 3.739,50

Ağırlıklı Ortalama 4.938.599,23 3.732,84

Toplam İşlem Hacmi (TL) 6.094.306.489,81

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.234,03

Toplam İşlem Adedi 152