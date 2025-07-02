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Batı Akdeniz İhracatı 6 Ayda 1 Milyar 381 Milyon Doları Aştı

Batı Akdeniz'in ihracatı 1 milyar 381 milyon doları geçerken, en fazla ihracat Almanya ve Ukrayna'ya yapıldı.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 16:23
Batı Akdeniz İhracatı 6 Ayda 1 Milyar 381 Milyon Doları Aştı

Batı Akdeniz İhracatı Büyük Bir Başarıya İmza Attı

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üyeleri, 2023 yılının ilk altı ayında 1 milyar 381 milyon 719 bin 823 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi.

Yüzde 3,79 Artış

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, ikinci çeyrek ihracatının %3,79 oranında arttığını belirterek, geçen yıl aynı dönemdeki ihracatın 1 milyar 331 milyon 250 bin 154 dolar olduğunu hatırlattı.

Haziran'da Düşüş Yaşandı

Çavuşoğlu, Haziran ayında gerçekleşen ihracatın %12,12 oranında gerileyerek 56 milyon 811 bin 460 dolar olduğunu ifade etti. Gerilemenin sebepleri arasında Kurban Bayramı tatili ve don nedeniyle meyve ihracatındaki azalma yer aldı.

En Çok İhracat Yapılan Sektörler

Haziran ayında bölgeden en fazla yaş meyve sebze ihracatı yapılırken, maden ve metaller ile ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörleri de önemli yer etti. Çavuşoğlu, 6 ayda yaş meyve sebze sektörünün %5,16 oranında gerileyerek 422 milyon 126 bin 145 dolar ihracat gerçekleştirdiğini vurguladı.

İkinci sırada yer alan maden ve metaller sektörü ise %6,20 gerileyerek 224 milyon 186 bin 574 dolar ihracat yapmıştır. Bu sektör içinde 138 milyon 825 bin 498 doları mermer ihracatından oluşmaktadır. Mermer ihracatının detayları ise 68 milyon 428 bin 720 dolar ham mermer plakalar ve 57 milyon 28 bin 982 dolar işlenmiş mermer olarak kaydedilmiştir.

İhracatın Yönü

2023 yılının ilk altı ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler ise Almanya, Ukrayna, Rusya ve Çin olarak sıralanmıştır. Çavuşoğlu, sektörün gerçekleştirdiği rekor orandaki ihracat artışının gelecek dönemler için umut verici olduğunu vurguladı.

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üyelerince 6 ayda...

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üyelerince 6 ayda yapılan ihracat 1 milyar 381 milyon 719 bin 823 dolar oldu. BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, açıklama yaptı.

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