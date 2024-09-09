ABD Toptan Eşya Stokları Temmuzda Beklentilerin Altında Artış Gözlemlendi

ABD Toptan Eşya Stoklarında Temmuz Ayı Verileri

Amerika Birleşik Devletleri'nde, toptan eşya stokları Temmuz ayında aylık bazda yalnızca %0,2 artış gösterdi. Bu artış, analistlerin tahminlerinin altında kalarak dikkat çekti.

Resmi Veriler Açıklandı

ABD Ticaret Bakanlığı, Temmuz ayına dair toptan eşya stokları ve satış verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre, toptan eşya stokları, Haziran ayı ile karşılaştırıldığında %0,2 artışla 903,5 milyar dolara ulaştı. Haziranda ise stoklarda herhangi bir değişiklik gözlemlenmedi.

Yıllık Artış Oranı

Toptan eşya stokları, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ise %0,4'lük bir artış kaydetti. Bu durum, piyasadaki durumu anlamak açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Toptan Eşya Satışları da Yükseldi

Temmuz ayında toptan eşya satışları da gözlemlenen bir artışla birlikte, bir önceki aya göre %1,1 oranında yükselerek 671 milyar dolar oldu. Haziran ayında ise bu satışlar %0,3 oranında düşmüştü. Yıllık bazda bakıldığında, Temmuz ayındaki toptan eşya satışları %2,9 oranında artış gösterdi.

Sonuç olarak, Temmuz ayında ABD'de toptan eşya stokları ve satışlarının artış göstermesi, ekonomik datalar açısından dikkatle izlenmesi gereken bir durumdur.