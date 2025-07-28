ABD ve Çin Ticaret Görüşmelerinin Üçüncü Turuna Stockholm Ev sahipliği Yapıyor

ABD ve Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinin üçüncü turu, İsveç’in başkenti Stockholm’de başladı. İki gün sürecek olan görüşmelerde, ABD tarafını Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin tarafını ise Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng temsil edecek.

Görüşmelerin gündeminde, "tarife ateşkesinin" süresinin uzatılması, fentanil kaçakçılığı ile ilgili tarifeler ve Çin'in yaptırım altındaki Rusya ve İran’dan petrol alımları gibi önemli konular yer alıyor.

ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da açıkladığı ek gümrük vergileri ile başlamıştı. Çin'in karşılık vermesi sonucunda, iki ülke arasında uygulanan tarifeler giderek arttı. ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini %145’e kadar yükseltirken, Çin de ABD'ye %125 gümrük tarifesi getirmişti.

Bu ticari gerilim sonrasında, ABD ve Çin yetkilileri, 10-11 Mayıs tarihlerinde İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya gelerek gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almışlardı. Bu görüşmenin ardından 14 Mayıs itibarıyla, ABD’nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisi %145'ten %30'a, Çin’in ABD mallarına uyguladığı vergi ise %125'ten %10'a düşürülmüştü.

Ikinci tur görüşmeler için ise haziran ayında Londra’da bir araya gelen iki ülke yetkilileri, Cenevre'de daha önce varılan ticaret anlaşmasının uygulanması için bir "çerçeve" üzerinde fikir birliğine varmışlardı.

ABD ve Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinin üçüncü turu İsveç'in başkenti Stockholm'de başladı. ABD'li ve Çinli yetkililerin gündeminde, "tarife ateşkesinin" süresinin uzatılması, fentanil kaçakçılığıyla ilgili tarifeler ve Çin'in yaptırım altındaki Rusya ve İran'dan petrol alımları gibi konular yer alacak.

ABD ve Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinin üçüncü turu İsveç'in başkenti Stockholm'de başladı. ABD'li ve Çinli yetkililerin gündeminde, "tarife ateşkesinin" süresinin uzatılması, fentanil kaçakçılığıyla ilgili tarifeler ve Çin'in yaptırım altındaki Rusya ve İran'dan petrol alımları gibi konular yer alacak.