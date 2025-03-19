ABD, Venture Global'in CP2 Projesine LNG İhracat Yetkisi Verdi

ABD, Venture Global'in Louisiana'daki CP2 projesine LNG ihracat yetkisi tanıdı, enerji güvenliğini artırma hedefiyle önemli bir adım attı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 18:25
ABD, Venture Global'in CP2 Projesine LNG İhracat Yetkisi Verdi

Enerji Bakanlığı'ndan Önemli Onay

ABD Enerji Bakanlığı, Venture Global'in Louisiana eyaletinde gerçekleştireceği CP2 projesi için sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracat yetkisi verdi. Enerji Bakanı Chris Wright, bu kararın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin enerji hakimiyetini yeniden tesis etme konusundaki kararlılığını yansıttığını vurguladı.

Önceki İhracat Onayları

Açıklamada, Trump'ın göreve gelmesinin ardından verilen diğer ihracat onaylarına da yer verildi. 14 Şubat'ta Commonwealth LNG'ye onay, 28 Şubat'ta LNG'nin yakıt ikmali olarak kullanılmasının önündeki engellerin kaldırılması ve 5 Mart'ta Golden Pass LNG terminali ile 10 Mart'ta Delfin LNG projesine ek süre tanınması gibi önemli adımlar hatırlatıldı.

CP2 Projesinin Kapasitesi ve Ekonomik Faydası

Venture Global'in sahip olduğu CP2 projesinin inşası tamamlandığında günde 3,96 milyar fit küpe kadar LNG ihraç edebileceği belirtildi. Halsiz ticaret anlaşması olmayan ülkelere LNG ihracatının şartlı olarak verileceği ifade edildi. Enerji Bakanlığı, CP2 projesinden yapılacak ihracatın, 2050'ye kadar ülkeye büyük ekonomik fayda sağlayacağını, küresel LNG arzını çeşitlendireceğini ve ABD'li müttefiklerle ticaret ortakları için enerji güvenliğini artıracağını tespit etti.

Bakan Wright'tan Açıklama

ABD Enerji Bakanı Wright, "ABD'nin LNG ihracatını artırmasının faydaları hiç bu kadar açık olmamıştı. Amerikan halkını ve yurt dışındaki müttefiklerimizi daha uygun fiyatlı ve güvenli Amerikan enerjisiyle desteklemek için harekete geçmekten gurur duyuyorum," dedi. Wright, Trump'ın liderliği sayesinde CP2 gibi projelerin etrafındaki bürokrasinin azaltıldığını sözlerine ekledi.

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