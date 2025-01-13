ABD Yeni Yapay Zeka Çip İhracat Düzenlemesini Duyurdu

ABD, Yapay Zeka Çip İhracatını Sıkılaştırıyor

ABD yönetimi, yapay zeka için kullanılan gelişmiş çiplerin ihracatını sıkılaştırmak amacıyla yeni bir düzenleme duyurdu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, yapay zekanın hem güvenlik hem de ekonomik güç açısından hızla merkezi bir hale geldiği vurgulandı.

Yeni Düzenlemenin Detayları

Açıklamada, “Yapay Zeka Yayılımına İlişkin Geçici Nihai Kural” ile ABD güvenliği ve ekonomik gücünün desteklenmesini hedeflendiği belirtildi. Bu bağlamda, endişe kaynağı olan ülkelere yönelik önemli adımlar atıldığı ifade edildi. Bu ülkelerin gelişmiş yapay zeka sistemlerine ve bu sistemleri eğitmek için gerekli bilgi işlem gücüne erişiminin kısıtlandığı bildirildi.

Müttefik Ülkelere Kısıtlama Yok

Öte yandan, 18 müttefik ve ortak ülkeye yönelik çip satışlarına herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak. Bu ülkeler arasında Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Japonya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore, İspanya, İsveç, Tayvan ve Birleşik Krallık yer almaktadır.

Lisansa Tabi Olmadan Alım İmkanları

Açıklamada, yaklaşık 1700 ileri düzey grafik işlem birimine (GPU) kadar olan kolektif hesaplama gücüne sahip çip siparişlerinin lisans gerektirmeyeceği ve ulusal çip limitlerine dahil edilmeyeceği belirtildi. Ayrıca, yüksek güvenlik standartlarını karşılayan kuruluşların yüksek güvenilirlikte “Evrensel Doğrulanmış Son Kullanıcı” statüsü alabileceği duyuruldu.

Çip Üreticilerinden Tepkiler Geliyor

Joe Biden yönetiminin bu düzenlemesi, çip sektöründe endişeleri artırdı. Yarı İletken Endüstrisi Derneği Başkanı John Neuffer, açıklanan düzenlemenin çip endüstrisine zarar verebileceği uyarısında bulundu. Neuffer, bu tür bir politika değişikliğinin acele ile yapılmasının derin bir hayal kırıklığı yarattığını belirtti.

Ayrıca, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın Devlet İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ned Finkle, Biden yönetiminin düzenlemeleri uygun yasal inceleme olmadan hazırladığını ve bunun “ABD'nin liderliğine” zarar vereceğini ifade etti.

Yeni düzenleme, yayımından 120 gün sonra yürürlüğe girecek.