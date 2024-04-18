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Acil nakit arayana faizsiz 25.000 TL kredi! Onay için TCKN yeter

Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 25 bin TL faizsiz ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.04.2024 07:48
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 07:48
Acil nakit arayana faizsiz 25.000 TL kredi! Onay için TCKN yeter

Nakit ihtiyaçlarınıza son! Bankaların faizsiz kredi kampanyaları başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FAİZSİZ 25 BİN TL KREDİ ÖDEMESİ

Son dönemlerde özellikle özel bankaların düzenlediği faizsiz kredi kampanyaları yoğun ilgi görüyor. Acil nakit ihtiyacı olan müşteriler bağlı oldukları bankaların ya da yeni müşteri olacağı bankaların faizsiz kredi ödemelerini yakından takip ediyor. Birçok banka faizsiz 25 bin TL kredi kampanyasını paylaştı. Güncel olarak bankaların faizsiz 25 bin TL kredi kampanyaları şu şekilde;

bankaların faizsiz kredi kampanyaları

Akbank YENİ MÜŞTERİ

Faiz Oranı %0,00

Aylık Ödeme 1.666,67 ₺

Toplam Ödeme 10.057,50 ₺

Enpara.com YENİ MÜŞTERİ:

Faiz Oranı %0,00

Aylık Ödeme 1.666,67 ₺

Toplam Ödeme 10.000,00 ₺

QNB Finansbank YENİ MÜŞTERİ

Faiz Oranı %0,00

Aylık Ödeme 1.666,67 ₺

Toplam Ödeme 10.057,50 ₺

ON Dijital Bankacılık:

Faiz Oranı %0,00

Aylık Ödeme 1.666,67 ₺

Toplam Ödeme 10.000,00 ₺

TEB 3 AY ERTELEMELİ:

Faiz Oranı %3,99

Aylık Ödeme 1.981,97 ₺

Toplam Ödeme 11.949,34 ₺

HSBC:

Faiz Oranı %4,82

Aylık Ödeme 2.050,65 ₺

Toplam Ödeme 12.361,42 ₺

ING YENİ MÜŞTERİ

Faiz Oranı %4,74

Aylık Ödeme 2.043,99 ₺

Toplam Ödeme 12.321,43 ₺

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