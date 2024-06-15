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Acil toplu para arayanlara 200.000 TL ihtiyaç kredisi! Belgesiz, kefilsiz verilecek

Ziraat Bankası emekli müşterilerinin yüzünü güldürecek haberi duyurdu! Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 15.06.2024 19:23
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 19:23
Acil toplu para arayanlara 200.000 TL ihtiyaç kredisi! Belgesiz, kefilsiz verilecek

Ziraat Bankası, emekli müşterilerine yönelik özel bir kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında, emekliler kefil ve belge göstermeden, maaşlarını Ziraat Bankası'ndan alanlar ise 200.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilecekler. Başvuruların 30 Haziran tarihine kadar yapılabileceği belirtilirken, kampanya ile emeklilerin acil maddi ihtiyaçlarına çözüm sunuluyor.

Ziraat Bankası'nın sunduğu kolay ve hızlı başvuru süreci, emeklilerin mali ihtiyaçlarını karşılamalarına önemli bir destek sağlıyor. Banka, düşük faiz oranları ve esnek geri ödeme seçenekleriyle dikkat çekerken, geri ödemeler için 12 aylık bir ödeme planı oluşturma imkanı da sunuyor.

ziraat bankası

Emeklilerin maaşlarını Ziraat Bankası'ndan alması durumunda kefil ve belge gerekmeksizin bu avantajlı kredi kampanyasından faydalanabileceği vurgulanırken, bankanın sunduğu bu imkanın emeklilerin maddi açıdan rahatlamalarına ve ihtiyaçlarını karşılamalarına büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Ziraat Bankası'nın emeklilere özel olarak sunduğu bu kredi kampanyası, finansal destek arayan emekliler için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi ve başvuru süreci için Ziraat Bankası şubeleri ya da mobil bankacılık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

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