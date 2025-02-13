Adana'da Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Fuarı Başladı

Adana'da bu yıl ikincisi düzenlenen 'Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Fuar ve Konferansı' açılış töreni ile kapılarını açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, artan nüfusla beraber artan atık sorununun önemine dikkat çekti.

Karalar, atıkların geri dönüştürülmesinin kritik bir adım olduğuna vurgu yaparak, "Atıkları evde ayrıştırsak çok faydalı olabiliriz," dedi. Aynı zamanda, geri dönüşümcüleri tek çatı altında toplayacak bir tesis projesinin hazırlıklarının sürdüğünü ifade etti.

Dönüşüm Süreci ve Yeşil Mutabakat

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, dünyada iklim değişikliği ve teknoloji ekseninde ciddi bir dönüşüm sürecinin yaşandığını belirtti. Dönüşüm sürecinin merkezinde karbonsuzlaşma, sürdürülebilir üretim ve geri dönüşüm bulunduğunu vurgulayan Kıvanç, iş dünyasının 'yeşil dönüşüm' sürecine uyum sağlamasının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Kıvanç, Avrupa Birliği'nin 'Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması' sürecinin başladığını ve 1 Ocak 2026 itibarıyla mali yükümlülüklerin devreye gireceğini belirtti. "Ülkemizin ihracatının yüzde 50'den fazlası AB ülkelerine yapılıyor. Yeşil Mutabakat kapsamındaki kurallar tüm ihracatçılarımız için hayati önem taşıyor. Küresel pazarda güçlü kalmak istiyorsak bu kurallara uyum sağlamaktan başka çaremiz yok. Bu süreci tehdit değil, bir fırsat olarak görmeliyiz," dedi.

Etkinlikte Dikkat Çeken Defile

Etkinlikte REWA Anatolia İcra Komitesi Başkanı Ebru Can Güneş de konuşma yaptı. Çocukların kağıt, metal, plastik ve tekstil atıkları gibi geri dönüştürülebilir malzemelerden tasarlanan kıyafetleri giydiği 'Minik Ellerden, Atıktım Sanat Oldum' adlı defile büyük ilgi topladı.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi, Çukurova Fuarcılık, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası ve Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi destekleriyle organize edilen etkinlik, 15 Şubat'ta sona erecek.

Adana'da bu yıl ikincisi düzenlenen "Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Fuar ve Konferansı" başladı.

Adana'da bu yıl ikincisi düzenlenen "Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Fuar ve Konferansı" başladı.