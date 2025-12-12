Adana'da Mesleki Eğitim Konferansı: Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka

Adana Mesleki Eğitim Konferansı EULEP Kapsamında Gerçekleştirildi

Adana Sanayi Odası (ADASO) ev sahipliğinde, TOBB, TOBB ETÜ ve TEPAV ortaklığında yürütülen Avrupa Öğrenme Deneyimi Platformu (EULEP) Projesi kapsamında "Adana Mesleki Eğitim Konferansı" Adana Sanayi Kampüsü'nde gerçekleştirildi. İş dünyası temsilcileri ve eğitimcilerin bir araya geldiği etkinlikte dijital dönüşüm, yapay zeka ve yeşil dönüşüm süreçlerinde mesleki eğitimin rolü ele alındı.

Açılış Konuşması: Zeki Kıvanç

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, oda olarak 8 ülkeden 20 kurumun yer aldığı EULEP projesinin iştirakçisi olduklarını belirterek, iş dünyasındaki dönüşümün sadece teknolojiyle sınırlı kalmadığını vurguladı. Başkan Kıvanç sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Günümüz iş dünyasında yaşanan dönüşüm; iş yapma biçimlerimizi, meslekleri ve iş gücünün yetkinliklerini tamamen yeniden şekillendiriyor. Bugün hepimiz biliyoruz ki dijital dönüşüm ile birlikte artık mavi yaka kavramı bile yeniden tanımlanıyor. Yapay zeka ve otomasyon, iş gücünü azaltan değil, yeni becerilere olan ihtiyacı artıran bir dönüşüm oluşturuyor. Yeşil dönüşüm ise üretim süreçlerimizi, tedarik zincirimizi ve işe alım tercihlerimizi yeniden gözden geçirmemizi zorunlu kılıyor. Dijital okuryazarlık, artık tüm mesleklerde temel bir gereklilik haline geldi. Bu nedenle mesleki eğitimin geleceği, dijital ve yeşil dönüşüme uyum sağlama hızımızla belirlenecek. ADASO olarak, EDİH Anadolu projesinde üstlendiğimiz koordinatörlük göreviyle işletmelerimizin dijital dönüşüm yolculuğuna katkı sunuyoruz"

TOBB: Mesleki Eğitim Bir Kalkınma Stratejisidir

TOBB Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Dairesi Başkanı Mustafa Kemal Günay, TOBB’un üyelerinin sorunlarını karar alıcılara ileterek çözüm üretmenin en önemli misyonu olduğunu belirtti. Günay, nitelikli eleman ihtiyacının öncelikli sorunlardan biri olduğunu vurgulayarak, "Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, mesleki eğitimin sadece bir eğitim politikası değil, bir kalkınma stratejisi olduğunu her fırsatta vurgulamaktadır. Bu vizyonla Milli Eğitim Bakanlığı ile 2019 yılında imzaladığımız protokol kapsamında 129 okul, oda ve borsalarımızla eşleştirildi. Yeni protokolümüzle tarım meslek liseleri de iş birliği kapsamına dahil edildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yapılan protokol çerçevesinde ise 390 meslek yüksekokulu oda ve borsalarımızla eşleşti. Amacımız; sanayi, ticaret ve teknolojide başarının olmazsa olmazı olan tekniker ve teknisyenlerin günümüz teknolojilerine uygun yetiştirilmesidir" dedi.

"Eğitim Sınıflarla Sınırlı Kalamaz"

Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ne değinerek bu modelin bir zihniyet dönüşümü olduğunu belirtti. Çelik, "Adana, üretimin ve yenilikçiliğin merkezidir. Eğitimi yalnızca sınıflarla sınırlı görmüyor, sektörün ihtiyaçlarını doğru okuyarak öğrencilerimize çağın gerektirdiği becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Üretim ve teknolojiyle iç içe, yenilikçi bir ekosistem oluşturmak için iş dünyasıyla güçlü ortaklıklara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Sunumlar ve Paneller

Etkinlikte TOBB ETÜ Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) Müdürü Prof. Dr. Ramazan Aktaş ve Doç. Dr. Ahmet Fatih Karakaya EULEP projesi, yapay zeka, sosyal dönüşüm ve sanal gerçeklik konularında teknik sunumlar gerçekleştirdi. Program, Mesleki Yeterlilik Kurumu'ndan Gamze Atmaca ve Adana Sanayi Odası Mesleki Eğitim ve Belgelendirme Direktörü Çiğdem Yüzgeç'in katılımıyla düzenlenen "Dijital Dönüşüm Çağında Mesleki Eğitim Paneli" ile sona erdi.

