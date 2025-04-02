Adana'da Sanayi ve Ticaret Odalarından Boykot Çağrılarına Sert Yanıt

İş Dünyası İçin Akılcı Eylemler Önemli

Bayram ise boykot çağrısının kendileri için "yok hükmünde" olduğunu belirtti. Çeşitli siyasi protestoların ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Bayram, "Dünyanın hiçbir yerinde siyasi bir eylem, ekonominin can damarı olan işlemlerin zarar görmesi üzerine inşa edilmemiştir" dedi. Boykot çağrılarını protesto ettiklerini vurgulayan Bayram, siyasilerden tüccarın işlerinin iyileştirilmesi konusunda daha akılcı adımlar atmalarını beklediklerini söyledi.

Ekonominin Şah Damarını Koruma Vurgusu

Bayram, "Ekonominin şah damarını kesmeye yönelik bu boykot çağrıları hiç kimseye fayda sağlamayacak, yalnızca tüccarımıza zarar vermekten öteye geçmeyecektir" diyerek bu tür akıl dışı eylemleri kabul edemediklerini ifade etti. İşletmeler üzerinden yapılan bu müdahalelerden bir an önce vazgeçilmesi gerektiğine vurgu yaptı.