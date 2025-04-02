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Adana'da Sanayi ve Ticaret Odalarından Boykot Çağrılarına Sert Yanıt

Adana Sanayi ve Ticaret Odası başkanlarından boykota karşı güçlü bir duruş sergilendi, ekonomik istikrar vurgusu yapıldı.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 10:55
Adana'da Sanayi ve Ticaret Odalarından Boykot Çağrılarına Sert Yanıt

Adana'da Sanayi ve Ticaret Odalarından Sert Tepki

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ve Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmalarının ardından gündeme gelen "boykot çağrılarına" karşı ortak bir tepki ortaya koydu.

Üretim ve Ticaretin Siyasi Tartışmalara Malzeme Edilmemesi Gerekiyor

Kıvanç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin ekonomik gücünü oluşturan şirketlerin haksız yere hedef haline getirilmesinin yasadışı olduğunu ifade etti. "Sanayinin siyasi tartışmalardan arındırılması şart. Şirketlerimizin sürdürülebilir büyüme ve küresel rekabet gücüne odaklanarak ülkemize katma değer sağlamaya devam etmesi, hepimizin ortak çıkarı için elzemdir"

İş Dünyası İçin Akılcı Eylemler Önemli

Bayram ise boykot çağrısının kendileri için "yok hükmünde" olduğunu belirtti. Çeşitli siyasi protestoların ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Bayram, "Dünyanın hiçbir yerinde siyasi bir eylem, ekonominin can damarı olan işlemlerin zarar görmesi üzerine inşa edilmemiştir" dedi. Boykot çağrılarını protesto ettiklerini vurgulayan Bayram, siyasilerden tüccarın işlerinin iyileştirilmesi konusunda daha akılcı adımlar atmalarını beklediklerini söyledi.

Ekonominin Şah Damarını Koruma Vurgusu

Bayram, "Ekonominin şah damarını kesmeye yönelik bu boykot çağrıları hiç kimseye fayda sağlamayacak, yalnızca tüccarımıza zarar vermekten öteye geçmeyecektir" diyerek bu tür akıl dışı eylemleri kabul edemediklerini ifade etti. İşletmeler üzerinden yapılan bu müdahalelerden bir an önce vazgeçilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

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