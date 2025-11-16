Adana Kebabı 3. Sırada: Adanalılardan 'Lobicilik' Tepkisi

Adana kebabının listede 3. sırada yer almasına Adanalılardan sert tepki

Türkiye genelindeki coğrafi işaret tescilli ürünlere yönelik yapılan araştırmada, 'İlk akla gelen coğrafi işaretli lezzetler' sıralamasında Gaziantep baklavası, Malatya kayısısı ve Adana kebabı ilk üçte yer aldı. Sonucun kamuoyuyla paylaşılmasının ardından Adanalı kebapçılar ve vatandaşlar tepki gösterdi.

Araştırma sonuçları

Araştırma, bilinirlik oranlarını ortaya koydu: Gaziantep baklavası yüzde 26 ile birinci, Malatya kayısısı yüzde 14 ile ikinci, Adana kebabı yüzde 8 ile üçüncü ve Antep fıstığı yüzde 7 ile dördüncü oldu.

Adanalıların tepkileri

Yaşar Aydın sonuçları görünce şaşkın ve üzgün olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: 'Bu işler lobi işidir. Kimin lobisi kuvvetliyse o şehrin, o bölgenin lezzetini ön plana çıkartır. Bu bir gerçektir. Bu lobi işi her yerde var. Dünyada Adana kebap olmayan hiçbir ülke yoktur. Her ülkede Adana kebap vardır. 10 restorandın 7’sinde Adana kebap vardır ve coğrafi değeri en yüksek olan ürün Adana kebaptır. Bizim lobilerimiz zayıf kalıyor.'

Aydın ayrıca lobilerin Adana kebabını dışladığını savunarak, 'Malatya’yı ve kayısıyı seviyorum. Kayısı da listede olsun ama burada sorun Adana kebabın zirvede olmaması. Hakkı teslim etmek lazım. Dünyanın her yerinde Adana kebap zirve ancak bazı lobiler Adana kebabı dışlıyorlar. Biz de bu durumlarda zayıf kalıp, kendi değerlerimizi koruyamıyoruz. Kendi değerimizi korumak için kendi kebapçılarımızı korumamız lazım' diye konuştu.

Buğra Maraş, 'Ben aslen Malatyalıyım ancak benim aklıma da Adana kebap gelir. Adana kebap 1. sırada olmalıydı' derken, Semih Muştu ise '9 saatlik yoldan kebap yemek için geldik. Kayısı güzel bir ürün ama kimsenin durduk yere kayısı yemeye gittiğini düşünmüyorum. Ancak Adana kebap yemek için Adana’ya geliyoruz. Adana kebabın 1. sırada olması gerekiyordu' şeklinde tepki gösterdi.

Ahmet Oğuz Taşlı da tepkisini, 'Adana kebap 1. sırada olmalı. Benim aklıma kayısı gelmezdi. Adana kebap anlatılmaz, yaşanır. Bin 250 kilometre yoldan geldim ve bu lezzete değdi' sözleriyle dile getirdi.

Adanalı kebapçılar ve vatandaşlar, araştırma sonuçlarını haksız bulduklarını ve Adana kebabının hak ettiği yerde olmadığını savunuyor. Tepkiler özellikle lobicilik iddiaları etrafında yoğunlaşıyor.

