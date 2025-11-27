Adana Sanayi Odası'ndan 7 sanayi kuruluşuna ödül

Adana Sanayi Odası, TOBB organizasyonlu yarışmalarda dereceye giren 7 firmaya Kasım meclis toplantısında plaketi takdim etti; Beta Enerji Türkiye 2.'si oldu.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 10:35
Adana Sanayi Odası tarafından TOBB öncülüğünde düzenlenen Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi ile Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması kapsamında, dereceye giren 7 firmaya başarı plaketi verildi.

Plaket töreni ve meclis toplantısı

Plaketler, Kasım Ayı Meclis Toplantısında, Meclis Başkanı İsrafil Uçurum başkanlığında takdim edildi. Toplantıda, Beta Enerji'nin Kadın İstihdamını En Çok Artıran Şirketler kategorisinde Türkiye 2.'si olarak ödül aldığı belirtildi.

ADASO Başkanı'nın değerlendirmesi

ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, törende listelere giren firmalarla gurur duyduğunu vurgulayarak, bu başarıların Adana'nın ekonomik yapısı için büyük önem taşıdığını söyledi. Kıvanç, firmaların gösterdiği performansın kentteki üretim potansiyelini, yenilikçi yaklaşımını ve büyüme kararlılığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Kıvanç, kadın girişimciliği ve kadın istihdamına özel bir vurgu yaparak, kadın emeğinin üretimin en değerli unsurlarından biri olduğunu, kadınların iş hayatında daha görünür olmasının şirket performansını ve ülkenin kalkınma hızını doğrudan etkilediğini belirtti.

Kıvanç son olarak, her iki yarışmada dereceye giren 7 Adana firmamızı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyor; kent ekonomisine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.

ADANA SANAYİ ODASI TARAFINDAN TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) ÖNCÜLÜĞÜNDE DÜZENLENEN "TÜRKİYE’NİN EN HIZLI BÜYÜYEN 100 ŞİRKETİ İLE TÜRKİYE’NİN GİRİŞİMCİ KADIN GÜCÜ YARIŞMASI’NDA" DERECEYE GİREN 7 FİRMAYA BAŞARI PLAKETLERİ VERİLDİ.

