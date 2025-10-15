Adanalı kadın çiftçi TKDK ile zeytinde katma değer yarattı

ÖMER FANSA - Adana'da 6 kuşaktır çiftçilik yapan ailesinin tarımsal faaliyetlerini sürdüren Nihan Işık Yücel, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle zeytin ve zeytinyağı tesisi kurdu.

Topraktan fabrikaya: tesisleşme kararı

Çiftçilik gelenekli bir ailede yetişen 28 yaşındaki Yücel, ailesi ve yakınlarına ait nar, patates, pamuk ve zeytin ürünlerinin bulunduğu tarla ve bahçelerdeki tarımsal faaliyetleri yürütüyor. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu olan Yücel, mezuniyetinin ardından aile işletmesinin başına geçerek ürettiklerine katma değer kazandırma hedefiyle tesis kurma kararı aldı.

Bu amaçla, ailesine ait arazide yetişen zeytinleri aynı yerde işleyip markalı ürün haline getirmek üzere çalışmalara başladı. Yücel, ürünlerini kaliteli ve hijyenik koşullarda işleyerek tüketiciye ulaştırdıklarını vurguladı.

TKDK ve IPARD desteğiyle yatırımı büyüttü

Yücel, Türkiye ve Avrupa Birliği ortak finansmanlı IPARD Programı kapsamında 11 milyon liralık salamura zeytin ve zeytinyağı tesisi için yüzde 50 hibe desteği aldı. Destekle, Sarıçam ilçesi Baklalı Mahallesi'ndeki sulama imkanı bulunmayan araziye tesis kuruldu ve 350 dönümlük arazisinden hasadını yaptığı ürünleri burada işliyor.

Marka, hijyen standartları ve gelecek hedefleri

Yücel, tesisinde ürettiği salamura zeytin ve zeytinyağını dedesi İsmet ve ninesi Ganime'nin isimlerinden esinlenerek oluşturduğu GANİS markasıyla piyasaya sundu. Tesisin Avrupa Birliği standartlarında olduğunu belirten Yücel, üretimi güzel ambalajlı şişelerde sunmanın kendilerine gurur verdiğini söyledi.

Yücel, sözlerine şöyle devam etti: "Tarımda sadece üretmek artık yeterli değil". Yetiştirdikleri zeytinleri işleyip katma değer kazandırdıklarını, tarımı bir üst noktaya taşıdıklarını ifade etti. Ayrıca zeytin konusunda uzmanlaştıktan sonra birçok gıda ürününe girmeyi planladıklarını belirtti.

Yücel aynı zamanda Tarım ve Orman Gençlik Konseyi Üyesi olarak, bu yatırımla hem aile işletmesini güçlendirdiğini hem de bölgesel tarımsal katma değeri artırmayı hedeflediğini aktardı.

