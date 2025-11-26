Adıyaman Gölbaşı'na 50 Ton Göksu Nohut Tohumu Dağıtıldı

TAKE Projesi kapsamında Adıyaman Gölbaşı'nda yüzde 60 hibeli Göksu çeşidi 50 ton nohut tohumu, 111 çiftçiye dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 10:30
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki çiftçilere, 50 ton Göksu çeşidi nohut tohumu dağıtıldı. Dağıtım, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Hibe ve Katılım

Programda yüzde 60 hibeli tohum desteği sağlandı ve toplam 111 çiftçiye tohum teslim edildi. Etkinliğe İlçe Kaymakamı Kadir Algın katıldı.

Kaymakam Kadir Algın, dağıtımı yapılan tohumların çiftçilere bereketli kazançlar sağlamasını temenni ederek, tarımsal üretimin desteklenmesinin bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Projenin Hedefleri

Bakanlığın tohum dağıtım projesi ile tarım arazilerinin daha verimli kullanılması ve üretimin artırılması hedefleniyor. Bu adımın yerel üretime ve çiftçi gelirlerine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

