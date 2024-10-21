Afet Platformu İlk Çalıştayını Başarıyla Gerçekleştirdi

Afet Platformu İlk Çalıştayını Gerçekleştirdi

Türkiye Bilişim Vakfı tarafından hayata geçirilen Afet Platformu, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri'nin desteğiyle Eczacıbaşı Holding ve Kanyon yönetiminin işbirliğiyle ilk çalıştayını düzenledi.

Çalıştaya Yoğun İlgi

Afet Platformu'ndan yapılan açıklamaya göre, ilk çalıştay Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı'nın katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte, organizasyondaki şirketlerin afet yönetimi ve iş sürekliliğini destekleyen yenilikçi çözümleri tanıtıldı.

Yapay Zeka Destekli Çözümler

Çalıştayda, yapay zeka destekli veri analitiği araçlarıyla sunulan demo gösterimleri yapıldı. Bununla birlikte, teknoloji, finans, inşaat, perakende, sağlık, eğitim ve lojistik alanlarından geniş bir katılımla gerçekleştirilen bu etkinlikte, platformun işlevleri ve faydaları afet senaryoları üzerinden değerlendirildi.

Veri Odaklı Çözüm Amacı

Afet öncesi, anı ve sonrasını kapsamlı bir bakış açısıyla ele alan platformun, çalışanlar, şirket varlıkları, tedarik zinciri ve toplumun dayanıklılığını artırmayı hedefleyen veri odaklı çözümler sunması amaçlanıyor.

Kanyon AVM'de Pilot Uygulama

Afet Platformu'nun ilk pilot uygulaması, insan trafiği ve ticari yoğunluğu ile dikkat çeken Kanyon AVM'de gerçekleştiriliyor. Amacı, platformun gerçek ortamda test edilmesi ve alınan geri bildirimlerle sürekli geliştirilmesi. Bu test süreci, geniş çapta uygulanabilirliği değerlendirmek için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Gelecek Hedefleri

Uygulamanın yıl sonunda test sürecinin tamamlanması ve 2025 itibarıyla yaygın kullanıma geçilmesi hedefleniyor.