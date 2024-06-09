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O kişilere artık ücretsiz olacak! 6 ay boyunca ceplerinden hiç para çıkmayacak

Eğitimi tamamlayan gençlerin mezuniyetten sonraki iki yıl GSS primi ödemesi gerekiyor. Ancak yıl sonuna kadar GSS borcuna sahip olanlar kamu hastanelerinde ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek. Bu dönemde borçlarınız devam etse bile sağlık hizmeti alabilmeniz büyük fayda sağlayacaktır. 18 yaş altı çocuklar bu hizmetlerden prim ödemeden yararlanabilirler.

Yayın Tarihi: 09.06.2024 21:11
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 21:11
O kişilere artık ücretsiz olacak! 6 ay boyunca ceplerinden hiç para çıkmayacak

Devlet, sağlık hizmetleri sistemine erişimi kolaylaştırmak adına GSS ve BAĞ-KUR prim borcuna sahip olanlara bu yılın sonuna kadar ücretsiz olarak sağlık hizmeti sunmayı planlıyor.

Gelir testi sonucunda geliri asgari ücret miktarının üçte birinden az olan kişilerin borçları ödenecek. Eğitimini tamamlayan gençler, iki yıl GSS primi ödemek zorundalar ve bu süre zarfında ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyorlar. Dar gelirli ailelerden gelen 18 yaş altı çocuklar, 20 yaş altı lise öğrencileriyle 25 yaş altı üniversite öğrencileri genel sağlık sigortası kapsamında olup, mezuniyetten sonra iki yıl süreyle ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptirler.

GSS primi ise 402,44 TL olarak belirlendi. İşsiz olan ve aileleri ödeme yapamayanlara gelir testi yapılmaktadır. Gelir testi sonucunda ise, kişi başına düşen geliriniz asgari ücretin üçte birinden azsa primlerinizi devlet ödüyor, ancak bu tutarın üzerinde geliri olanların primlerini kendileri ödemesi gerekiyor.

Uluslararası öğrenciler kayıt tarihinden itibaren üç ay içerisinde başvuruda bulunarak genel sağlık sigortasına kaydolabilirler. Ödenecek sigorta primi ise 536 lira.

O kişilere artık ücretsiz olacak! 6 ay boyunca ceplerinden hiç para çıkmayacak

"6 ay süreyle geçerlidir"

GSS borcu olanlara yılın sonuna kadar ücretsiz olarak sağlık hizmeti verilecek ancak borç kalacak. 18 yaş altı Türk vatandaşları, ebeveynlerinin sigortası olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. Gençlerin eğitimlerini tamamladıktan sonra iki yıl GSS primi ödemeleri gerekiyor. 18 yaş altı Türk vatandaşları, ebeveynlerinin sigortası olup olmadığına bakılmaksızın sigorta primi ödemeden sağlık hizmeti alabiliyor ancak gençlerin GSS primi ödeme yükümlülüğü, iki yıl süren eğitimlerini tamamladıktan sonra başlıyor.

Bu kapsamda BAĞ-KUR veya GSS sigorta prim borcu olanlar da kamu hastanelerinden ücretsiz yararlanabiliyor. Ancak bu hizmetten yararlanmak için öncelikle borcunuzu ödemeniz gerekmektedir. Gelir testi sonucunda geliri asgari ücret miktarının üçte birinden az olan kişilerin borçları ödenecek.

Genel sağlık sigortası primi ile kısa vadeli sigorta primi aynı anda ödenemez. Ancak isteğe bağlı sigorta primi ve hizmet yükümlülüğünün bir arada ödenmesi de mümkündür. Çalışanlar, memurlar ve BAĞ-KUR üyeleri ödedikleri maluliyet sigortası primlerini, yaşlılık sigortası primlerini ve vefat sigortası primlerini geri alabilirler.

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